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“Sanatta Abdülhamit Han” adlı söyleşisine yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen söyleşide Payitaht Abdülhamit disizinde Tahsin Paşa’yı oynayan Bahadır Yenişehirlioğluve Mahmut Paşa rolünü oynayan hakan Boyav yoğun ilgi gördü.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:28
“Sanatta Abdülhamit Han” adlı söyleşisine yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen söyleşide Payitaht Abdülhamit disizinde Tahsin Paşa’yı oynayan Bahadır Yenişehirlioğluve Mahmut Paşa rolünü oynayan hakan Boyav yoğun ilgi gördü.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Selamlık Sohbetleri kapsamında, Payitaht Abdülhamit dizisinde rol alan Bahadır Yenişehirlioğlu ve Mahmut Paşa’yı canlandıran Hakan Boyav’ın katılımıyla söyleşi düzenlendi. Yazar ve radyocu Mehmet Ercan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Sanatta Abdülhamit Han” söyleşisi Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Ölümünün 101’inci yılında anılan Osmanlı padişahlarından 2’nci Abdülhamit’in sanattaki yerini konu alan söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. Payitaht Abdülhamit dizisinde anlatılan siyasi konular hakkında bilgilerin verildiği söyleşide, dizi oyuncuları tarafından geçmişte ve günümüzde 2’nci Abdülhamit’in sanata bakışı ele alındı. Günümüz Türk sinema ve dizi yapımlarının dünyadaki durumunu, Payitaht Abdülhamit dizisinin ekonomiye, turizme yaptığı katkılar izleyicilerle paylaşıldı.


İkinci Abdülhamit’in hayatı, batı kültürüyle yerel kültürün değerlerine hakimiyeti, ülkeye yaptığı hizmetler, eğitime verdiği önem ve özel hayatı hakkında da konuşulan söyleşide, gençlere tarihi iyi araştırmaları ve okumaları öğütlendi.


Keyifli dakikaların yaşandığı söyleşinin sonunda Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından oyuncular ve moderatör adına TEMA tarafından oluşturulan Hatıra Ormanı’na 10’ar adet fidan bağışı yapıldı. Bağış plaketleri Büyükşehir Belediyesi adına GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler tarafından takdim edildi. Sonrasında ise oyuncu Yenişehirlioğlu kitaplarını hayranları için imzalarken, Hakan Boyav ise sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:28
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