"Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim." dedi.

Bahçeli, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Erdoğan ile ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Say'ın konserini izlediğini hatırlatması üzerine Bahçeli, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"ABD'li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanının Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edip Türk Senfonisi'ni, bir diğer adıyla Büyük Türkiye Senfonisi'ni dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım."