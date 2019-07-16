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Sanatevine dönüştürdüğü evi ziyaretçi akınına uğruyor

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Fikri Çalışkan’ın, eski yılları anlatan küçük minyatür eserleri sergilendiği sanat evi, ziyaretçi akınına uğruyor.

16 Temmuz 2019 Salı 16:00
Sanatevine dönüştürdüğü evi ziyaretçi akınına uğruyor

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Fikri Çalışkan’ın, eski yılları anlatan küçük minyatür eserleri sergilendiği sanat evi, ziyaretçi akınına uğruyor.


Darendeli Fikri Çalışkan, evini sanat evine dönüştürerek, Türkiye’nin bilinen önemli tabi güzelliklerinin minyatürlerini yaparak sergilemeye başladı. Kısa sürede evi adeta bir tarihi alana dönüşen Çalışkan, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için minyatür çalışmalarına ağırlık verdim ve bu güne kadar onlarca minyatür çalışmalarım oldu” dedi.


Türkiye’nin doğa ve tarih güzellikleri yönünden önemli yerleri olan Darende Somuncu, Kudret Havuzu, Günpnar Şelalesi, Zengibar Kalesi, Tohma kanyonu, Pamukkale, Sümela Manastırı, Konya Mevlana, Şanlıurfa Balıklı Göl gibi eserlerin minyatürlerini yaptığını belirten Çalışkan, “Evimin bahçesine sanat evi açtım. Ücretsiz olarak gelen ziyaretçiler, eserleri inceleyebiliyorlar" şeklinde konuştu.


Buradaki amacının gençlere sanatı sevdirme ve Darende’nin turizmine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Çalışkan, “10 yıldır çalışmalarıma devam ediyorum. Çalışmaları tamamen doğadan topladığım taş, kum, yosunlarla yapıyorum. İlçemize gelen turistler ilçe dışında olan tarihi ve turistlik yerleri gezip ilçe merkezine uğramadan gidiyorlardı. Sanat evim sayesinde turistler bizleri de ziyaret ediyor. Esnaflarımızla alış verişleri oluyor, buda beni mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.


Darende’nin her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını da anımsatan Çalışkan, “Darende’de bir turizm ofisinin açılması ve tur şirketleri ile yapılan istişarelerle ziyaretçi sayısında ciddi artışların olacağı düşüncesindeyim. Turizm bacasız sanayidir ne kadar turist o kadar gelir demektir. Ben bu işi gelir amaçlı yapmıyorum ama ziyarete gelenlerin esnaflarımıza bırakacakları paralarla bir girdi sağlamış oluruz. Gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var, İnşallah bu çalışmam bir örnek olur ve sanata ilgi artar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:00
  1. sanat
  2. sergi
  3. doğa

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