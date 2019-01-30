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Sanatçılardan BBC'ye, İsrail'in Eurovision evsahipliğinden alınması çağrısı

Dünya çapında 50 sanatçı BBC’ye, İsrail’de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının başka bir ülkeye taşınması için baskı uygulama çağrısı yaptı

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:41
Sanatçılardan BBC'ye, İsrail'in Eurovision evsahipliğinden alınması çağrısı

LONDRA (AA) - Dünya çapında 50 sanatçı BBC'yi, İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının başka bir ülkeye taşınması için baskı uygulamaya çağırdı.

Dünya çapında 50 sanatçı The Guardian gazetesinde yayımladıkları ortak mektupla İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye bu yıl İsrail'in Tel Aviv kentinde yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına desteğini çekmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) yarışmayı Kudüs'ten Tel Aviv'e taşımış olmasının yeterli olmadığı belirtilen mektupta, "Bu, Filistinlileri, İsrail'in topraklarını çalmasına, tahliyelere, öldürülmelerine, dövülmelerine ve daha başka pek çok şeye karşı korumaz. Eurovision eğlence işi olabilir ama bu onu insan hakları düşüncesinden muaf kılmaz. İsrail'in Filistinlilerin insan haklarını sistematik ihlalini görmezden gelemeyiz." ifadesi kullanıldı.

BBC'yi, 8 Şubat'ta İngiltere'nin Eurovision adayının belirleneceği "Sen Karar Ver" yarışması öncesinde harekete geçmeye çağıran sanatçılar, mektupta şunları kaydetti:

"BBC 'Sen Karar Ver' ilkesinin Filistinlileri de kapsaması gerektiğini düşünmeli. Filistinliler İsrail'in askeri işgalini kaldırmaya ve apartheid olmaksızın yaşamaya kendileri karar veremiyor. BBC, anayasası gereği 'ifade özgürlüğünü savunmaya' mecburdur. İlkelerine göre hareket etmeli ve Eurovision'un, bu özgürlüğe karşı suçların işlenmediği bir ülkeye nakledilmesi için baskı uygulamalıdır."

Mektuba imza atan sanatçılar arasında Pink Floyd grubunun solisti ve baş gitaristi Roger Waters, yazar Yann Martel ve yönetmen Ken Loach gibi isimler yer aldı.






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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:41
  1. BBC
  2. Eurovision
  3. İngiltere
  4. İsrail
  5. Kudüs
  6. Tel Aviv
  7. The Guardian

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