0553 313 94 23

Sanatçılar Düzce için harekete geçiyor

Sanatçılar Düzce için harekete geçti. Düzce’de 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin yaralarını sarmak için sosyal medyadan yapılan çağrılara, ünlü oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan, Şair Serdar Tuncer, Grup Yürüyüş’ün solistliğini sürdüren Mehmet Ali Aslan, Müzisyenler Umut Mürare ve Mustafa Demirci’den “üzerimize düşen neyse, yapmaya hazırız” mesajı geldi. Hasan Kaçan mesajında, “Sanatçı kardeşlerimle başsağlığı için yola düşelim” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:47
Sanatçılar Düzce için harekete geçiyor

Düzce için sanatçılara yapılan çağrıya, ünlü oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan, Şair Serdar Tuncer, Grup Yürüyüş’ün solistliğini sürdüren Mehmet Ali Aslan, Müzisyenler Umut Mürare ve Mustafa Demirci’den “üzerimize düşen neyse, yapmaya hazırız” mesajı geldi. Hasan Kaçan mesajında, “Sanatçı kardeşlerimle başsağlığı için yola düşelim” dedi.

Kulisvar.com editörü, iletişim uzmanı Yusuf Erdoğan Er’in twitter üzerinden, “Düzce Afet Bölgesi İlan Edildi… #Düzce için sanatçılardan bir ses, bir destek konseri, bir çağrı duyduk mu? HAYIR… Sanat olgusu, hayatın bizatihi kendisi ise nerede sanatçılarımız?” ifadeleriyle yaptığı çağrısına ilk cevap, Müzisyenler Umut Mürare ve Mustafa Demirci’den geldi. 

SANATÇILARIN DÜZCE DUYARLILIĞI

Yusuf Erdoğan Er’in tweetine cevap yazan Umut Mürare, “Üzerime düşen ne ise yapmaya hazırım” yazdı. Hemen ardından Mustafa Demirci, “Düzce için hazırım” mesajı paylaşırken Grup Yürüyüş solistli Mehmet Ali Aslan, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum; kayıplara da sağ salim ulaşılması için duacıyım. Tüm Düzce’ye geçmiş olsun. Üstümüze düşen bir şey varsa biz de hazırız tabi” diyerek Yusuf Erdoğan Er’in tweetine cevap yazdı. 

Sosyal medya kullanıcılarından paylaşımlara büyük destek gelirken, Umut Mürare, kendi twitter hesabından, “Tüm sanatçı dostlarıma, yardım dernekleri, kurum ve kuruluşlara açık çağrımdır! #Düzce afet bölgesi ilan edildi. Elde edilecek geliri Düzce için, Düzceli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yapılacak bir konser veya yardım etkinliğinde haydi bir araya gelelim. #DüzceİçinElele” şeklinde paylaşım yaptı.

SERDAR TUNCER: HAYDİ…

Umut Mürare’nin çağrısına ise ünlü şair Serdar Tuncer, “Haydi” diyerek tam destek verdi. 

HASAN KAÇAN: SANATÇI KARDEŞLERİMLE BAŞSAĞLIĞI İÇİN GİDELİM…

Ekmek Teknesi dizisinde üstlendiği rol ile gönülleri fetheden ünlü oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan ise başsağlığı için sanatçılarla Düzce’ye gitmeyi teklif etti. Kaçan mesajında, “Sevgili kardeşim, Düzce’de yaşanan sel felaketi sonrasında konser, gösteri vs. vefat edenler olduğu için uygun olmaz. Sanatçı kardeşlerimle başsağlığı için gidelim. Tekrar geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum” dedi. 

HÜNER COŞKUNER: BİZ DE VARIZ

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer almasıyla tanınan ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner’in menajeri Hüseyin Aslan sosyal medya hesabından, Yusuf Erdoğan Er’in paylaşımını ekleyerek, “Düzce’nin güzel insanları için bizde varız. Değerli solistimiz Hüner Coşkuner hanımefendi destek için hazırlar” açıklaması yaptı.

KulisVar

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:47
  1. Düzce
  2. düzce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
    1. Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
    2. ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan..
    3. Otomobilde sıkışan cesetler 1 saatte..
    4. Kullandığı traktörün altında kalan..
    5. Neil Armstrong'un öldüğü hastane,..
    6. Somali'de patlama! Belediye başkanı..
    7. Almanya'da hac hazırlıkları başladı
    8. Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a 30 gün..
    9. Libya'da El Kaide'nin üst düzey 3..
    10. Bitlis'te silahlı kavga: 2 ölü, 3..
    11. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk..
    12. Somali'de intihar saldırısı: 6 ölü
    13. Güroymak’ta arazi kavgası: 2 ölü, 3..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Temmuz 2019
    15. Brezilya’da sel: 12 ölü
    16. "Diplomatın yaralanması siyasi veya..
    17. Güney Amerika'yı sarsan olay! 4..
    18. Boris Johnson kabinesindeki önemli..
    19. Galatasaray’da yoğun mesai sürüyor
    20. Meksika'da bir evin bahçesinde 21..
    21. Geri dönüşüm deposunda yangın
    22. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    23. TBMM Başkanı Şentop: “Soydaşlarımızın..
    24. Sanatçılar Düzce için harekete geçiyor
    25. Mueller'e göre, raporu Trump'ı tamamen..
    26. Suriyelileri bu fotoğrafla alaya..
    27. Sudan'da Beşir sonrasında 4. başarısız..
    28. GÜNCELLEME - Hindistan'da "yıldırım"..
    29. Düğüne mi yoksa savaşa mı gittiğini..
    30. Kilis'te "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu
    Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu
    AK Parti başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe talimatlar
    AK Parti başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe talimatlar
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Terör devleti İsrail, sondaj faaliyetindeki Türk gemilerinin görüntülerini ve konumunu yayınladı
    Terör devleti İsrail, sondaj faaliyetindeki Türk gemilerinin görüntülerini ve konumunu yayınladı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı
    Türkiye'nin kanını dondurmuştu... Korkunç şüphe doğru çıktı

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Karamollaoğlu: Saadet Partililer İmamoğlu'nu destekledi
    Karamollaoğlu: Saadet Partililer İmamoğlu'nu destekledi