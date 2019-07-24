Sanatçılar Düzce için harekete geçiyor

Düzce için sanatçılara yapılan çağrıya, ünlü oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan, Şair Serdar Tuncer, Grup Yürüyüş’ün solistliğini sürdüren Mehmet Ali Aslan, Müzisyenler Umut Mürare ve Mustafa Demirci’den “üzerimize düşen neyse, yapmaya hazırız” mesajı geldi. Hasan Kaçan mesajında, “Sanatçı kardeşlerimle başsağlığı için yola düşelim” dedi.

Kulisvar.com editörü, iletişim uzmanı Yusuf Erdoğan Er’in twitter üzerinden, “Düzce Afet Bölgesi İlan Edildi… #Düzce için sanatçılardan bir ses, bir destek konseri, bir çağrı duyduk mu? HAYIR… Sanat olgusu, hayatın bizatihi kendisi ise nerede sanatçılarımız?” ifadeleriyle yaptığı çağrısına ilk cevap, Müzisyenler Umut Mürare ve Mustafa Demirci’den geldi.

SANATÇILARIN DÜZCE DUYARLILIĞI

Yusuf Erdoğan Er’in tweetine cevap yazan Umut Mürare, “Üzerime düşen ne ise yapmaya hazırım” yazdı. Hemen ardından Mustafa Demirci, “Düzce için hazırım” mesajı paylaşırken Grup Yürüyüş solistli Mehmet Ali Aslan, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum; kayıplara da sağ salim ulaşılması için duacıyım. Tüm Düzce’ye geçmiş olsun. Üstümüze düşen bir şey varsa biz de hazırız tabi” diyerek Yusuf Erdoğan Er’in tweetine cevap yazdı.

Sosyal medya kullanıcılarından paylaşımlara büyük destek gelirken, Umut Mürare, kendi twitter hesabından, “Tüm sanatçı dostlarıma, yardım dernekleri, kurum ve kuruluşlara açık çağrımdır! #Düzce afet bölgesi ilan edildi. Elde edilecek geliri Düzce için, Düzceli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için yapılacak bir konser veya yardım etkinliğinde haydi bir araya gelelim. #DüzceİçinElele” şeklinde paylaşım yaptı.

SERDAR TUNCER: HAYDİ…

Umut Mürare’nin çağrısına ise ünlü şair Serdar Tuncer, “Haydi” diyerek tam destek verdi.

HASAN KAÇAN: SANATÇI KARDEŞLERİMLE BAŞSAĞLIĞI İÇİN GİDELİM…

Ekmek Teknesi dizisinde üstlendiği rol ile gönülleri fetheden ünlü oyuncu ve yönetmen Hasan Kaçan ise başsağlığı için sanatçılarla Düzce’ye gitmeyi teklif etti. Kaçan mesajında, “Sevgili kardeşim, Düzce’de yaşanan sel felaketi sonrasında konser, gösteri vs. vefat edenler olduğu için uygun olmaz. Sanatçı kardeşlerimle başsağlığı için gidelim. Tekrar geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet, acılı ailelere başsağlığı diliyorum” dedi.

HÜNER COŞKUNER: BİZ DE VARIZ

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer almasıyla tanınan ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner’in menajeri Hüseyin Aslan sosyal medya hesabından, Yusuf Erdoğan Er’in paylaşımını ekleyerek, “Düzce’nin güzel insanları için bizde varız. Değerli solistimiz Hüner Coşkuner hanımefendi destek için hazırlar” açıklaması yaptı.

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