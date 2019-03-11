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"Sanatçılar bizi bazen eleştiriyor, biz o eleştirilere de saygı duyacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Sanatçılar için ne söylersek azdır çünkü onlar arada bir bizi vuracaklar ve bizi eleştireceklerdir. Eleştirirken de hakkını teslim ederek bazen eleştiriyorlar. Biz bütün o eleştirilere de saygı duyacağız. İstanbul'u aydınlatmak istiyoruz, aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul'u bir dünya markası haline getirecek olanlar da sizlersiniz"- "Hep imrenirim, Paris'e gidersiniz, belli meydanlar vardır ressamlar orada resim yaparlar. Neden İstanbul böyle bir yer değil? Neden İstanbul'da böyle bir yer yok. Neden İstanbul'da sanatçılara, ressamlara böyle bir yer alan açılmıyor diye hep merak ediyorum"- "İstanbul, bir sanat kenti olmalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun, bunu yapacağına ben kesinlikle inanıyorum çünkü Ekrem Bey'in böyle bir düşü var ve bu düşünü hayata geçirecek"

11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
"Sanatçılar bizi bazen eleştiriyor, biz o eleştirilere de saygı duyacağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatçılar için ne söylersek azdır çünkü onlar arada bir bizi vuracaklar ve bizi eleştireceklerdir. Eleştirirken de hakkını teslim ederek bazen eleştiriyorlar. Biz bütün o eleştirilere de saygı duyacağız. İstanbul'u aydınlatmak istiyoruz, aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul'u bir dünya markası haline getirecek olanlar da sizlersiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'de gerçekleştirdiği sanatçı buluşmasına katılarak, İstanbul'un kültür ve sanat kenti olarak, çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İstanbul ziyaretlerinden izlenimlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un değişik bölgelerini geziyoruz. İstanbul'da en iyi sizler, sanat dünyası bilir. Sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır. Çünkü sanatçı, eleştirel kültürle beslenir, güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan, güçsüz ve hakkını arayandan yana bir şekilde kendisini orada konumlandırıp, mücadelesini o çevrede yapar. Aynı zamanda sanatçı, baskıya direnir, rüzgara karşı yürüyen kişidir, dolayısıyla sanatçının böyle bir kimliği vardır." tanımlamasını yaptı.

Zaman zaman sanat dünyasını izlemeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu anlamda kendisine yöneltilen eleştirileri dikkatle okuduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bize yönelik her eleştirinin, samimi olarak yapıldığına inanırım. Varsa bir eksikliğimiz, o eksikliği de gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak, sanata bakış açımız, gerek belediye başkanlarımızın kültür dünyasına bakış açıları, olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz yani daha iyi daha güzel bir şeyler yapmaya, bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları kültür ve sanatla buluşturmak gibi bir rolümüz var, belediye başkanlarının da böyle bir rolü var. Ekrem İmamoğlu'nun da böyle bir kararı var zaten. Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı, belki sanat dünyamız bunu daha yakından da izliyordur."

İstanbul'un, kültür-sanat ve tarih kenti olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İstanbul, bir sanat kenti olmalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun, bunu yapacağına ben kesinlikle inanıyorum çünkü Ekrem Bey'in böyle bir düşü var ve bu düşünü hayata geçirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstanbul'u bir dünya markası haline getirecek olanlar da sizlersiniz"

Kılıçdaroğlu, lise yıllarında Alexandre Dumas'ın kaleme aldığı "Üç Silahşörler" isimli kitabı okuduğunu belirterek, "Sanat insanlarının ayrı bir gücü vardır. Sanatçının, kendisini güçlü sanan insanlardan, çok daha büyük bir gücü vardır." ifadelerini kullandı.

Sanatın ve sanatçının önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sanatın ve sanatçının gücü aslında düşündüğümüzden çok daha fazladır belki Türkiye'de, bu gücü en çok hissetmeyenler politikacılardır. Kısır düşünen, dünyayı görmeyen ve okumayan, sanatın ve sanatçının ne olduğunu, kolay yetişmediğini, dünyaya nasıl baktığını, nasıl eleştirel baktığını anlamayan kısır siyasetçilerden kaynaklanıyor biraz, sanatçının değerini bilmemek. Oysa sanat, yedi alanda da gerçekten dünyaya meydan okuyabilecek bir güce sahiptir. Sanatçıların bir başka özelliği daha vardı tabii o da sanatçılar, ulusal olduğu kadar da evrenseldir, yani dilleri evrenseldir."

Sanatçıların, yaptığı eserlerle bütün dünyada kendini ifade edebileceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çok güzel şeyler yapıyor, hayata geçiriyorsunuz. Sinema filmlerini eleştirenler de sinemayı sevmeye başladılar. Dolayısıyla sanat, ayrı bir dünya ve ayrı bir keyiftir. Oraya baktığınız zaman aslında sanatçılar için ne söylersek azdır çünkü onlar arada bir bizi vuracaklardır, bizi eleştireceklerdir. Dediğim gibi eleştirirken de hakkını teslim ederek bazen eleştiriyorlar. Dolayısıyla biz bütün o eleştirilere de saygı duyacağız. İstanbul'u aydınlatmak istiyoruz, aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul'u bir dünya markası haline getirecek olanlar da sizlersiniz. Gökdelenler bir kenti marka yapmıyor maalesef, bir kenti, kent yapan tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sanatıyladır. Hep imrenirim, Paris'e gidersiniz, belli meydanlar vardır ressamlar orada resim yaparlar. Neden İstanbul böyle bir yer değil? Neden İstanbul'da böyle bir yer yok? Neden İstanbul'da sanatçılara, ressamlara böyle bir yer, alan açılmıyor diye hep merak ediyorum. İnşallah, bunların tamamını ama tamamını gerçekleştirme kararlılığında Sayın Ekrem İmamoğlu, öyle mi Sayın İmamoğlu? Öyle, gerçekleştirecek. O da gerçekten Beylikdüzü'nde sanata, sanatçıya, eğitime ve kültüre verdiği önemi yaptıklarıyla kanıtladı. Şimdi onu İstanbul genelinde hayata geçirecek."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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