Sanatçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı sahnede oyladı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları, "Frida" balesi öncesi hazırlıkları sırasında sahnede Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan "Frida" balesinin gösterimine hazırlanan sanatçılar, temsil öncesinde AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen 3 kategorideki fotoğrafları inceledi.

Sanatçılardan İsmail Şereflioğlu, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" başlıklı fotoğrafına oy verirken, yaşam kategorisinde de İlhami Çetin imzası taşıyan "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını seçti.

Spor kategorisinde ise Ambülhamit Hoşbaş'ın çektiği "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafını oylayan Şereflioğlu, fotoğrafların etkileyici olduğunu ifade etti.

"Frida" rolüyle beğeni toplayan sanatçılardan Özlem Şenormanlılar da haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal boğa", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Şenormanlılar, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçim yaparken zorlandığını anlattı.

- "Böyle yarışmalar Türkiye adına muhteşem"

Gülben Çay da haber kategorisinde Halil Fidan'ın fotoğrafladığı "Türk bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" başlıklı fotoğraftan yana seçim yaptı.

Fotoğrafları çeken foto muhabirlerini tebrik eden Çay, "Böyle yarışmaların düzenlenmesi Türkiye adına gerçekten muhteşem. Keşke daha fazla yarışma düzenlense ve insanlar teşvik olarak bu işlerle daha fazla uğraşsa. Ben dünyayı, insanları ve ülkesini seven bir insanım. Bu nedenle seçim yaparken Türk bayraklarının olduğu karelerden etkilendim." dedi.