0553 313 94 23
impression

Sanatçı ve TRT sunucusu Sayra Orkan yoğun bakımda

Ses sanatçısı ve TRT sunucusu 81 yaşındaki Sayra Orkan, geçirdiği bağırsak kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:34
Sanatçı ve TRT sunucusu Sayra Orkan yoğun bakımda

Sanat camiasından duyurduğu acı haberler nedenyle 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, TRT sunucusu Sayra Orkan’ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Orkan'ın oğlu ile görüştüğünü ifade eden Akay, “1964 ve 1969 yılları arasında Türk Sanat Müziği şarkılarını aranjman şeklinde okuyarak dikkat çeken ve çok sayıda 45'lik plak yapan ses sanatçısı ve sunucu Sayra Orkan, uzun yıllardır Çeşme Alıçatı'da inzivaya çekmişti. Değerli sanatçımız İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu İstemihan Orkan'la görüştüm ve değerli sanatçımızın çok ağır bir bağırsak kanaması geçirdiğini öğrendim. 81 yaşındaki sanatçımız için dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:34
  1. İzmir
  2. Sayra Orkan
  3. Yoğun bakımda
  4. bağırsak kanaması
  5. Onur Akay
  6. Eski sanatçı
  7. TRT sunucusu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltında
    1. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    2. Bakan Soylu sıfır noktasında..
    3. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    4. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    5. Konya'yı avlayan Başakşehir zirveye..
    6. Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
    7. Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü..
    8. Çatıda kargaların saldırdığı yavru..
    9. Boşanmayan kocasının başına levye ile..
    10. 29 Ekim’de okullar tatil mi?
    11. Hiperaktivite hafife alınmamalı
    12. Askerlik şubeleri 29 Ekim pazartesi..
    13. ABD'de sinagogta silahlı saldırı!..
    14. 300 bin dönüme yakın arazi! Tam 2 bin..
    15. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    16. Trabzon valiliğine kim atandı
    17. Almanya ve Fransa'dan kritik 'Cemal..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    19. Kayseri'de 10 günde 12 evi soydular
    20. Soylu Türkiye-İran sınırındaki..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri