Sanatçı ve TRT sunucusu Sayra Orkan yoğun bakımda

Sanat camiasından duyurduğu acı haberler nedenyle 'felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay, TRT sunucusu Sayra Orkan’ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Orkan'ın oğlu ile görüştüğünü ifade eden Akay, “1964 ve 1969 yılları arasında Türk Sanat Müziği şarkılarını aranjman şeklinde okuyarak dikkat çeken ve çok sayıda 45'lik plak yapan ses sanatçısı ve sunucu Sayra Orkan, uzun yıllardır Çeşme Alıçatı'da inzivaya çekmişti. Değerli sanatçımız İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu İstemihan Orkan'la görüştüm ve değerli sanatçımızın çok ağır bir bağırsak kanaması geçirdiğini öğrendim. 81 yaşındaki sanatçımız için dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.