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Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

Büyükçekmece’de bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:30
Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

Büyükçekmece’de bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu. Verdiği konser için Simge’ye teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konser sırasında 10 bin kişilik yeni bir amfinin müjdesini verdi.



Büyükçekmece’de bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Büyükçekmece’ye gelen binlerce sanat elçisi ve İstanbulluların katılımıyla süren festivalde sanatçı Simge Sağın, Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda sahne aldı. Sanatçı Simge’ye ilgi çok büyük olurken amfi tiyatroya sığmayan vatandaşlar konseri dışarıdan izledi. Son zamanların popüler şarkılarını seslendiren Simge’ye Büyükçekmeceliler hep bir ağızdan eşlik etti. Sık sık sevenlerinin yanına giderek sevgi gösterisinde bulunan Simge, bir hayranını sahneye alarak sarılıp albümünü imzaladı.



Konser sırasında sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sanatçı Simge Sağın’a teşekkür ederek hediye ve çiçek takdim etti. Başkan Akgün birde müjde vererek Büyükçekmece’de 10 bin kişilik yeni bir amfi tiyatronun yapılacağını ifade etti.



“ Bu festival 7 kez üst üste dünyanın en iyi festivali ödülünü aldı ”



Amfide 5 bin dışarıda 20 bin kişinin konseri izlediğini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Gençlerin hepsi sizi bekliyor. Ama dışarıdakileri unutmayın. Bunun beş katı dışarıda var. 3 büyük ekrandan sizi izliyorlar. Ara sıra paslaşın. Burada 5 bin kişi, dışarıda 20 bin kişi var. Biliyorsunuz Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 20’incisi. Dünyada herkes biliyor. Herkes buraya geldi.7 kez de üst üste dünyanın en iyi festival ödülünü aldı. Siz hiçbir şey görmediniz şu ana kadar. Görmek için bizi takip etmeniz lazım. İnşallah seneye 10 bin kişilik bir amfiyi arkada bir yere yapacağız. Projesi hazır “ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:30
  1. sanat
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