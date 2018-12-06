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Sanatçı Safiye Soyman engellilerle buluştu

06 Aralık 2018 Perşembe 15:41
Sanatçı Safiye Soyman engellilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Safiye Soyman ve fotoğrafçı Ali Eşitmez, Bağcılar'da engellilerle buluştu.

Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda geçekleştirilen "Sanatçı Gözüyle Engellilik" konulu 18. Engelliler Şurası'na katılan Soyman ile Eşitmez, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Soyman, renkli görüntülere sahne olan etkinlikte engellilerle şarkı söyleyerek düet yaptı, Eşitmez de fotoğrafçılık bilgilerini paylaştı.

Şurada, engelli halk oyunları ekibinin sunduğu gösteride katılımcılar, duygu dolu anlar yaşadı.

Sanatçı Soyman ile Eşitmez, Engelliler Sarayı'ndaki mantar üretim, oyuncak ve güzel sanatlar atölyesini gezerek, derse girip kurslar hakkında bilgi aldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli kelimesinden hoşlanmadığını belirterek, önlerinde engeller olduğu için insanların böyle tanımladığını belirtti.

Engellilerle boğazda balık tutup piknik yaptıklarını dile getiren Çağırıcı, engelli raporu olup da doktorun "akülü araç kullanabilir" dediği herkese şartsız akülü araç verdiklerini ifade etti.

Çağırıcı, Engelliler Sarayı'nda bugüne kadar 15 bin engelliye hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Şu anda bin 600 engellimiz burada eğitim görüyor. Engelli kardeşlerimize bugüne kadar ne imkan tanınmışsa hepsini ürüne dönüştürdüler." diye konuştu.

Sanatçı Safiye Soyman da engellilerin yaşadığı sorunlara değinerek, Engelliler Sarayı'ndaki çalışmalara hayran kaldığını söyledi.

Soyman, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İyi ki gelmişim, bundan sonra her zaman yanınızdayım." dedi.

Oğlunun 20 yıldır MS hastası olduğunu, havası iyi geldiği için Bodrum'da yaşadığını anlatan Soyman, oğlunun gözleriyle cevap verdiğini söyleyerek, "Bir şarkımla huzur bulup, mutlu oluyor. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımın üzüntüleri oluyor, sahneye çıktığımız zaman gülmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Ali Eşitmez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ünlülerin albüm kapaklarıyla kliplerini çektiğini ifade etti.

Engelli ve yakınlarıyla fotoğraf çektiren Soyman ile Eşitmez'e plaket verildi.

Programa, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:41
  1. Ali Eşitmez
  2. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  3. Bağcılar Belediyesi'nce Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
  4. Sanatçı Safiye Soyman

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