Sanatçı olduğunu söyleyen biri çıkmış, imam hatiplilere laf atıyor. Aslında şöyle söyleyelim: Bir grubu isteyerek ya da istemeyerek karalama çabası… Seversin ya da sevmezsin insanları, saygı duyman gerektiğini biliyorsundur herhalde. Özür dilediğini biliyoruz. Evet, bu bir erdemdir. Tabii niye yapıldığı da önemlidir. Pişman olunduğu için mi yoksa zorda olduğu için mi bu özür? Orası onunla Allah arasında elbette... Biz gördüğümüzle amel ederek özür dilendiğini görüyoruz ve bir adım atıldığını görüyoruz.

Şu olayı kendi gözümden bir aktarayım sizlere.

“Ben Falan’ı sevmiyorum, hatta nefret ediyorum!”

“Anlamadım!”

“Aslında Filan’ı da sevmiyorum!”

“İyi ama neden?”

“Çünkü Falan Filan işte…”

“Nasıl yani?”

“Canım anlasanıza artık…”

“Hiçbir şey anlamadık!”

“Of! Falanla Filan hep birlikte ya…”

“İyi de onlar farklı kişiler…”

“Ne bileyim canım öyle istedi! Aynı zihniyetteler belki ondandır.”

İşte olay bundan ibaret… İmam hatiplere selam olsun. Haşa… Onlara falan filan demiyorum. Yani kesinlikle bir alay veya küçümseme söz konusu değil! Tam aksine benim için baş tacıdır. Sizler benim ne demek istediğimi anladınız.

İnsanımız nasıl ki dün cem evlerine yapılan saldırılara karşı çıktıysa bugün de imam hatiplere yapılan saldırılara karşı aynı tepkiyi vermiştir. Milletimiz birdir, bayrağımız, vatanımız, ekmeğimiz… Eğer bir insanla derdiniz varsa o insanın adını verirsiniz ve yaptığı yanlışı söylersiniz. Aslında bunu da yüzüne karşı yapmak doğrudur. Diğer türlü gıybet etmek olur. Maalesef bu dönem insanları artık gıybeti sıradan görüyor. Her insan hata yapar. Biz niye hata yaptın diye kimseye kızmıyoruz; ancak değerlere laf edildiği zaman orada birilerinin “Dur!” demesi gerekiyor.