“Diriliş Ertuğrul” ve “Nöbet” adlı dizilerde rol alan Oyuncu Mehmet Pala, sanat hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de kültür sanat alanında yerli ve milli olunması gerektiğini belirten Pala, “Batıya olan platonik aşkla ilerleyemeyeceğimizi gördük. Gerek tiyatrolar gerekse dizi filmler olsun, Batı aşkıyla yanıp tutuşan sanattan bir şey çıkmıyor. O biz değiliz” diye konuştu.

Sanatçının muhalefette bir sınırı olmalı

“Biz yüzümüzü batıya çevirdiğimiz için kültür ve sanatta onların yaptıklarını buraya kopyalayıp yapıştırdığımızda pek tutmuyor” diyen Pala, “Tiyatroda ‘Romeo ve Juliet’ de oynanmalı evet ama yanında ‘Leyla ile Mecnun’ da olmalı. Çünkü ‘Leyla ile Mecnun’ biziz. Onları övüp durmanın bir alemi yok” ifadelerini kullandı.

Mehmet Pala, sanatçının muhalefette bir sınırı olması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Sanatçı elbette muhalif olmalıdır. Tenkit etmeli, eleştirmeli. Yeri geldiğinde hükümeti de eleştirebilmeli, eleştiriden beslenmelidir ama dünyanın hiçbir yerinde sanatçılık adı altında devletin aleyhine tavır sergileyemezsiniz. Bu sadece sanatçılar anlamında da değil. Dünyanın hiçbir yerinde muhafazakar kesimle seküler kesim ayrı değildir. Hepsi sanatın içinde vardır.”