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Sanatçı Kekilli, Suriye'de sığınmacı kamplarını ziyaret etti

Sanatçı Murat Kekilli: - "Tüm bu olumsuzluklara rağmen buradaki insanlar şükretmeye devam ediyor. Ben de bu insanlara bakarak inanılmaz şükür dersi aldım. Türkiye'de halinden şikayet eden dostlarımın buraya gelmelerini şiddetle tavsiye ediyorum"

08 Şubat 2019 Cuma 19:27
Sanatçı Kekilli, Suriye'de sığınmacı kamplarını ziyaret etti

AZEZ (AA) - Sanatçı Murat Kekilli, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde, zorla yerlerinden edilen sivillerin sığındığı kampları ziyaret etti.

Kekilli, İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileriyle Azez ilçesindeki kamplarda inceleme yaptı, Azez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek bölgede görev yapan Türk emniyet mensuplarıyla görüştü.

Bölge halkının yaşadığı zorlukları yerinde gören Kekilli, kamplardaki çocuklarla bir araya gelerek şarkı söyledi.

Murat Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplardaki insanların yaşam mücadelesine şahit olduğunu belirterek, "Bu insanların çok zor şartlarda yaşadığını biliyorduk. Buradaki insanların umuda olan yolculuğunu duyuyorduk. Ama buraya gelerek tüm bu yaşananlara şahit olmak çok farklı. Burada gerçekten bir yaşam mücadelesi var ama öyle böyle bir mücadele değil. Her yağmurdan sonra katlanarak devam eden hayat mücadelesi bu." ifadelerini kullandı.

- "Burada inanılmaz şükür dersi aldım"

Dünyanın bu bölgeye kör ve sağır kaldığını dile getiren Kekilli, "Eğer biz burada sadece bir gün yaşarsak isyan ederiz. Çünkü burası hayvanların bile ayakta zorla durduğu bir ortam. Tüm bu olumsuzluklara rağmen buradaki insanlar şükretmeye devam ediyor. Ben de bu insanlara bakarak inanılmaz şükür dersi aldım. Türkiye'de halinden şikayet eden dostlarımın buraya gelmelerini şiddetle tavsiye ediyorum." dedi.

Kekilli, Suriye'ye gelmesine katkı sağlayan İHH İnsani Yardım Vakfına ve bölgede çalışma yapan diğer STK'lere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:27
  1. Azez
  2. İHH
  3. Kekili
  4. Suriye

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