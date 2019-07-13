Sanatçı Gökhan Sezen Bilecik’te sahne aldı

Bilecik Belediyesi tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek“Yıldızlar Altında Yıldızlarla Birlikte” adlı konserler kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Gökhan Sezen Bileciklilerle buluştu.

Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatroda sahneye çıkan Sezen, sevilen eserlerini Bilecikliler için seslendirdi. Gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İYİ Parti İl Başkanı Soner Hızlı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Pelitözü Gölpark’ta Güzel Geceler’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda Sanatçı Sezen’e çiçek takdim etti. Bilecik’te yaz mevsimi boyunca güzel konserlerin düzenleneceğini kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, “Sanatçımıza çok teşekkür ediyorum. Sevilen eserlerini bizler için seslendirdi. Yaz mevsimi boyunca birbirinden değerli sanatçıları Bileciklilerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Gökhan Sezen de kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Semih Şahin’e teşekkür etti.