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Sanatçı Gizem Coşkun ‘’Güzel Geceler’’ Konserlerinde sahne aldı

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen ’Güzel geceler’ yaz konserleri kapsamında, sahne alan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçısı Gizem Coşkun, Bileciklilere birbirinden güzel eseri seslendirdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:35
Sanatçı Gizem Coşkun ‘’Güzel Geceler’’ Konserlerinde sahne aldı

Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen ’Güzel geceler’ yaz konserleri kapsamında, sahne alan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu sanatçısı Gizem Coşkun, Bileciklilere birbirinden güzel eseri seslendirdi.


Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, konser sonunda Sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti.


Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin birbirinden değerli sanatçı ve gruplarla sürdüğünü kaydeden Başkan Şahin, Bileciklilere her alanda en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını ifade etti.


Sanatçı Gizem Coşkun ise kendisini Bileciklilerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür etti.


Bilecik’i ve Bileciklileri çok sevdiğini söyleyen Sanatçı Coşkun her zaman Bilecik’e gelme isteğinde olduğu belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:35
  1. sanat
  2. konser

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