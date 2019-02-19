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Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;

DÜZCE(İHA) –Türkiye’de yılın sanatçısı ödülü kazanmış olan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Düzce Belediyesinin davetlisi olarak geldiği Düzce’de öğrencileriyle bir araya geldi.

19 Şubat 2019 Salı 17:31
Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;

DÜZCE(İHA) –Türkiye’de yılın sanatçısı ödülü kazanmış olan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Düzce Belediyesinin davetlisi olarak geldiği Düzce’de öğrencileriyle bir araya geldi.


Düzce Kültür Merkezinde düzenlenen Gençlik, Şuur, Öz güven konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi ve sanatçı Ahmet Sula öğrencilere özellikle 15 Temmuz Darbe girişimini örnek göstererek iyi ve kötünün ayrıt edilmesini istedi.


Konferansında 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin video izleten Ahmet Sula, öğrencilere “Algı ve hakikati paylaşacağım. Bu milletin işi hakikatledir. Algıyla ilgili olanları burada gördünüz. Deve dişi gibi adamlardı, omuzları kalabalık, önemli insanlardı. Ama o gece elbiseleri çıktığında içinde hainler, kahpeler varmış. Bu sebeple bunları iyi tanımalıyız. Bu adamlar böyle kahpeydi. Bu adamların içinde düzgün olan var mı? Var. Çok düzgün olan insanlar var. Anadolu’nun erenleri var. Ancak biz aklımızdan sorumluyuz. O insanları alıp oralardan yukarlara getirenler. Bu sebeple insanda bilinç olmalı ki konunun nereye varacağını bilmelidir. Biz insan olarak iyi ve kötüyü ayırt edeceğiz. Buna basiret diyoruz” diye konuştu.


Ahmet Sula konuşmasında zaman zaman hikayeler anlatarak benzetmeler yaptı. Öğrenciler büyük bir dikkat ile konferansı dinlediler. Programın sonunda Emniyet Müdürü Sanatçı Ahmet Sula’nın yaptığı resimlerden oluşan sergi gezildi.


Programa; Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:31
  1. sanat
  2. sergi
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