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Sanatçı Dilber Ay, son yolculuğuna uğurlandı

30 Nisan 2019 Salı 17:57
Sanatçı Dilber Ay, son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ses ve sinema sanatçısı Dilber Ay, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden sanatçı Ay'ın naaşı, yakınları tarafından buradan alınarak memleketi Düzce'ye getirildi.

Ay'ın yakınları, evinin bulunduğu Ağa Mahallesi 1953. Sokak'ta tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki Yeşil Cami'ye getirilen Ay'ın cenazesi, musallaya kondu. Sanatçının oğlu Cemo Can, burada taziyeleri kabul etti.

Ay'ın naaşı ikindi vakti kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, sanatçılar Hakan Taşıyan, Latif Doğan, Mahmut Tuncer ve vatandaşlar katıldı.


- "Ablamızı, anamızı kaybettik"

Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklama yapan sanatçı Latif Doğan, Dilber Ay'ı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

Çok değerli bir insanı kaybettiklerini vurgulayan Doğan, "Kendisi çok iyi ve çok içten bir insandı. Ablamızı, anamızı kaybettik. Başımız sağ olsun." dedi.


- Altın Koza Film Festivali'nde ödül aldı

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filmlerinde de rol aldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:57
  1. Dilber Ay
  2. Düzce

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