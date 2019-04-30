Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ANKARA (İHA) – Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 63 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, ünlü sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00’de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Dr. Günaydın, yaptığı açıklamada, “Hastamız hastanemize 22.05’de geldi. Müdahale ettik ancak yanıt alamadık. Resmi olarak saat 23.00’de hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.