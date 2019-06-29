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Sanatçı Barış Akarsu doğum gününde anıldı

Bodrum ilçesinde 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde Bartın'daki mezarı başında andı

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:11
Sanatçı Barış Akarsu doğum gününde anıldı

BARTIN (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde Bartın'daki mezarı başında andı.

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü olan 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı, burada Akarsu'nun heykeline çiçek bıraktı.

Sanatçının seslendirdiği "Rüzgar”, "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü.

Anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 40. yaş gününde, mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Oğlunun vefatının üzerinden 12 geçtiğini ve yüreğinin hala yandığını ifade eden Akarsu, "Bugün oğlumun doğum günü. Oğlum gönüllerde taht kurmuş bir evlat. Allah'ıma bana bir evlat verdiği için şükürler olsun. Dünyanın dört bir yanından gelenler var. Ben nefes alabiliyorsam onlarla alabiliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Rabbimin de bir bildiği var ve bu benim için bir sınav ve ben bu sınavı vereceğim. Barış'ımın da dediği gibi bu dünya yalan dünya." diye konuştu.

Barış Akarsu'nun içinde bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman hayatını kaybetmiş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini yitirmişti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:11
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