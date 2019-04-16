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Sanatçı Ahmet Yenilmez'den 'ODTÜ' uyarısı! “Bahar şenliklerine dikkat!”

Sanatçı Ahmet Yenilmez, “Hükümeti ve YÖK’ü bahar şenlikleri sürecinde ortaya konulabilecek kışkırtmalar konusunda” çok dikkatli olmaya davet etti.

16 Nisan 2019 Salı 14:29
Sanatçı Ahmet Yenilmez'den 'ODTÜ' uyarısı! “Bahar şenliklerine dikkat!”

 Necmi Güven  yeniakit.com.tr 

ODTÜ Rektörlüğü, sosyal medya üzerinden mesaj yağdıran ‘Gezicilerin Baskısı’na dayanamadı ve geri adım attı. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen çirkin görüntülerden ve bazı grupların “etkinlik bahanesi” ile terör örgütlerine destek vermesinden dolayı, bu sene “bir başka gerekçe” öne sürülerek iptal ettiği şenliklerin “24, 25, 26 Nisan 2019!” tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Önemli Uyarılar!

ODTÜ’den geri adım ve Sanatçı Ahmet Yenilmez’den dikkat çekici uyarılar…

Sanatçı Ahmet Yenilmez, Hükümet’i ve YÖK’ü bahar şenlikleri sürecinde ortaya konulabilecek kışkırtmalar konusunda “çok dikkatli olmaya” davet etti.

ODTÜ Rektörlüğü’nden yapılan 33. Bahar Şenlikleri açıklamasında, “33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği'nin gerçekleşmesi durumunda pek çok değerli sanatçı ve kişi gönüllü destek ve katılımını beyan etmiştir. Bundan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtir, teşekkür ederiz” şeklindeki ifadelerin yer aldığını hatırlattığımız Sanatçı Ahmet Yenilmez, meselenin “güvenlik” boyutlarına özellikle dikkat çekti.

Sanatçı Yenilmez “uyarılarını” şu ifadelerle dile getirdi:

“Şu anda CHP listelerinden, geçmişte Gezi Olaylarının tetikleyicisi olan isimler belediye meclis üyesi oldu. Mazbata verilirse hele, İstanbul’un kültür sanat faaliyetleri bu zihniyetin elinde olacak. İktidarı buradan hırpalayacaklar… Daha önemlisi milletimizi buradan hırpalayacaklar… Üniversitelerde de durum böyle. Bahar şenliklerinin günlerinde, zemin iyice hassaslaşmış olacak. YÖK bu konularda belirleyici olmalı. Ekrem İmamoğlu ismi etrafında yapılanlar, üniversitelere de büyük bir ihtimalle taşınacak. Hem Merkezi İktidar’ın, hem de YÖK’ün, siyasi tansiyonun üniversiteleri de etkilememesi ve özellikle de provokasyonlara engel olunması noktasında tedbirler almaları şart. Rektörlüklerin ve rektörlerin bu işlere gücü yetmez. Merkezi İktidar’ın bu noktada çok dikkatli olması lazım. Bir zihniyet tarafından bütün hazırlıklar yapıldı, bütün plânlar yapıldı, her halükârda mağdur edebiyatı veya zafer sarhoşluğu ile üniversitelerden başlayabilirler ve ilk ODTÜ’den başlayabilirler. Bahar şenliklerinin yapılacağı günlerin özel hassasiyet taşıyan günler olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Huzurumuza kast edecek yapılara ve girişimlere karşı çok çok dikkatli olunmalıdır.”

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:29
  1. İstanbul
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