0553 313 94 23

Sanata Saygı Platformu’ndan performans sergisi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
Sanata Saygı Platformu’ndan performans sergisi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Sanata Saygı Platformu üyelerinin yapmış olduğu performansların sergi açılışı gerçekleştirildi.


Akşehir’de 60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Akşehir Gülmece Parkı’nda atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu performansların sergi açılışı düzenlendi. Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Platform Başkanı Mustafa Erol’a şenliğe katkılarından dolayı plaket sunarak sergi alanını gezip eserleri inceledi. Platform üyelerinin şenlik boyunca açık havada yaptıkları resim, seramik, taş boyama, ahşap oyuncak, kukla, ebru, kaligrafi, hat sanatı, kaatı sanatı çalışmalarından oluşan ürünler, yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi gördü.


Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Platform üyelerine yaptıkları çalışmalar ve şenliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek, Şenlik boyunca birçok sanatsal ürünü Akşehir’e kazandırdıklarını söyledi.


Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol ise, 15 yıldır Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğine katıldıklarını belirterek burada artık misafir değil ev sahibi gibi olduklarını söyledi. Erol,başta Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile tüm belediye yetkililerine de teşekkürlerini sundu.


Akşehir Gülmece Parkı’nda yapılan performans sergisinin açılışına; Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
  1. sanat
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    1. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    2. Kartal'da ormanlık alanda yangın
    3. Kartal'daki cinayet davası
    4. Aydos Ormanlarında yangın çıktı. Olay..
    5. Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac..
    6. Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol..
    7. Artem Kravets antrenmana katıldı
    8. Nevşehir Belediyesi 2019-2020..
    9. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    10. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    11. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    12. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    13. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    14. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    15. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    16. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    17. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    18. "Fındık taban fiyatı en az 20 lira..
    19. KADEM Sosyal Destek Projeleri hakkında..
    20. Hayri Kozak: "Sıkıysa gelin, öldürün..
    21. Bu çorba ile kilo vermek sandığınızdan..
    22. Kahreden haber! Taziyeye giderken..
    23. Büyükşehir meclisinde yapılacak kent..
    24. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    25. Fenerbahçe, Yasir Subaşı’nı açıkladı
    26. İstanbul’dan Gürcistan’a yelkenler fora
    27. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    28. Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
    29. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    30. Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"