Sanata Saygı Platformu’ndan performans sergisi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Sanata Saygı Platformu üyelerinin yapmış olduğu performansların sergi açılışı gerçekleştirildi.

Akşehir’de 60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, Akşehir Gülmece Parkı’nda atölye çalışmaları yapan Sanata Saygı Platformu üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu performansların sergi açılışı düzenlendi. Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Platform Başkanı Mustafa Erol’a şenliğe katkılarından dolayı plaket sunarak sergi alanını gezip eserleri inceledi. Platform üyelerinin şenlik boyunca açık havada yaptıkları resim, seramik, taş boyama, ahşap oyuncak, kukla, ebru, kaligrafi, hat sanatı, kaatı sanatı çalışmalarından oluşan ürünler, yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi gördü.

Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Platform üyelerine yaptıkları çalışmalar ve şenliğe katkılarından dolayı teşekkür ederek, Şenlik boyunca birçok sanatsal ürünü Akşehir’e kazandırdıklarını söyledi.

Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol ise, 15 yıldır Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğine katıldıklarını belirterek burada artık misafir değil ev sahibi gibi olduklarını söyledi. Erol,başta Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile tüm belediye yetkililerine de teşekkürlerini sundu.

Akşehir Gülmece Parkı’nda yapılan performans sergisinin açılışına; Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Sanata Saygı Platformu Başkanı Mustafa Erol, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı.