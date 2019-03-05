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"Sanata Kadın İmzası" sergisi 8 Mart'ta açılacak

05 Mart 2019 Salı 15:31
"Sanata Kadın İmzası" sergisi 8 Mart'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt ve katı sanatı branşlarından 54 sanatçının birer eseriyle katıldığı "Sanata Kadın İmzası" sergisi ziyarete açılacak.

Sergi, Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi'nde 8 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Küratörlüğünü Hakan Dağlı, sanat danışmanlığını Prof. Dr. Çiçek Derman, koordinatörlüğünü ise Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı'nın üstlendiği sergi ve panel projesinde usta ve genç kadın sanatçıların eserleri bir araya gelecek.

Sergi açılışından önce gerçekleştirilecek "Kadın ve Sanat" başlıklı panelde İnci Ayan Birol ve Ayten Tiyaki, 1986 yılında hayatını kaybeden tezhip sanatçısı Rikkat Kunt'un sanatı ve kimliği konusunda konuşma yapacak.

Sergi, 21 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:31
  1. Pendik
  2. Sanata Kadın İmzası
  3. sergi

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