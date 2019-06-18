0553 313 94 23

Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek kapısı oldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde 23 yaşındaki üniversite mezunu Ersin Celayır, yapamazsın dedikleri, ’Pirinç’ tanesine yazı yazmayı öğrenerek icra etmeye başladığı sanatıyla ekonomik kazanç elde ediyor.

18 Haziran 2019 Salı 11:07
Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek kapısı oldu

Elazığ’ın Keban ilçesinde 23 yaşındaki üniversite mezunu Ersin Celayır, yapamazsın dedikleri, ’Pirinç’ tanesine yazı yazmayı öğrenerek icra etmeye başladığı sanatıyla ekonomik kazanç elde ediyor. Türkiye’nin en genç, bölgenin ise tek ustası olan Celayır, bir pirince 10 isim yazabilecek kadar kendini geliştirmesi ise dikkat çekti.


Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan 7 kişiden en genci olan Harita ve Kadastro Bölümü mezunu Ersin Celayır, büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerinde sanatını icra ederek ekonomik kazanç sağlıyor. Genç usta, 365 gün kurumayan oyun hamurunun üzerine koyduğu pirinç tanelerine tek nefeste yazdığı yazılarla dikkat çekiyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra özel getirilen cam şişesinin içine bırakılarak, kurutulmuş gül ile gliserin doldurulduktan sonra rengarenk hediyelik anahtarlık ve kolyelere dönüşüyor. Yaklaşık 5 yıldır kendi imkanıyla açtığı küçük bir stantta çalışmalarını yapan Celayır’ın eserleri, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor.


Pirince yazı yazmanın Mevlana’dan günümüze geldiğini anımsatan Ersin Celayır, “Mevlevi kültürüdür. Mevlana tarafından pirincin üzerine, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ yazılmıştır ve pirincin bereket getirdiğine inanılır. Pirinç tanesi kolye, bereket kolye olarak da bilinir.Biz bunu isme çevirdik. Arkalı önlü isim yazmaya başladık. İsimler, 35 sene kalıcı oluyor” dedi.



“Bir pirince 10 tane isim yazabiliyorum”


Bu sanatın Türkiye’de 7 tane ustasının var olduğunu ve en genci kendisi olduğunu ifade eden Celayır, “Bunların arasında en genci ve pirince en çok harf atan kişi benim. Bir pirince 10 tane isim yazabiliyorum ama ’Bismillahirrahmanirrahim’i yazamıyorum. Biz yazdığımız isimlere 35 sene garanti veriyoruz. İsim kesinlikle silinme yapmıyor. Pirinçle birlikte gerçek kurutulmuş gül bırakıyoruz. Ekipman sıkıntısı çekiyoruz. Kullandığımız güller Türkiye’de yetişmiyor. Camı ise kendimiz üfleyerek yapmaktayız. Elazığ’da şu anda cam işçiliği ve ustası yok” şeklinde konuştu.



"Tek nefeste pirincin üzerine yazı yazıyoruz"


Sanatın yapılışından bahseden Celayır, “Bildiğimiz pilavlık pirinç tanelerini alıyoruz. Çocukların oyun oynadığı ve 365 gün kurumayan oyun hamurlarına pirinci sabitliyoruz. Derin nefes aldıktan sonra tek nefeste pirincin üzerine yazı yazıyoruz. Kuruduktan sonra küçük cam şişenin içine koyuyoruz. İçerisine bir de gerçek gül koyuyoruz. Sıvı olarak da çoğu kişinin su olarak yanlışbildiği bir şey var. Su olsa pirinç şişer ve patlar. Sıvı olarak gliserin dolduruyoruz. Gliserin de pirincin şişmesini ve patlamasını önlüyor. Ayrıca gliserin mumyalamada ve kulak temizlemede kullanıldığı da söyleniyor” diye konuştu.



"Yapamazsın dediler, yaptık"


Emek vererek bu işin ustası olduğunu anımsatan Celayır, "Bu işe ilk başladığımdaçevremizdekiler, ‘Yapamazsın’, ‘Pirince isim mi yazılır’,‘Böyle bir sanat mı olur’ dediler. Biz inandık, çalıştık, devam ettik. Şimdi ise biz gelmediğimiz zaman bizi arıyorlar. Bu sanatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tek ustaları biziz. Bu sanat ölmesin diye çevremizdekilere öğretmeye çalışıyor, yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna veda yemeği
    1. Tayini çıkan hâkim ve savcılar onuruna..
    2. Aydın’da ‘El Sanatları ve Giyim’..
    3. Aydın’da 13 gıda firmasına 31 bin lira..
    4. Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı:..
    5. Yaz geldi valize rağbet arttı
    6. IMEI numaralı eşyaların ticaretine..
    7. 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
    8. Akdeniz Üniversitesi lisansüstünde 11..
    9. Büyükçekmece’nin çocukları kültür ve..
    10. Kütahya’da 30 bin 768 kişiye kurs
    11. Organeral Yaşar Güler,mevkidaşı..
    12. Seçim seferlerinde yer bulmak zorlaşacak
    13. Kayseri Pancar Kooperatifi 66. Mali..
    14. Olimpik Tırmanış Bolkar Dağları'nda..
    15. Şanlıurfa'da takla atan motosikletin..
    16. Yedi asırlık caminin izlerine 15..
    17. Muhammed Mursi'yi zulüm koalisyonu..
    18. Dünyanın gözü burada! ABD burayı sır..
    19. Bozüyük’te öğretmenlere yönelik seminer
    20. Gençlerden havayolu şirketlerine büyük..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!