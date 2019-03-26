Sanat ve Yaşam Derneği’nden Vali Tutulmaz’a ziyaret

Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği (AFSAYAD) yöneticileri, Vali Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Başak Nakilcioğlu’nun yanı sıra Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Şensoy, Nalan Karcı, Nihal Gökgöz ile dernek üyeleri Alican Şensoy ve Nail Azbay hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz, sivil toplumun önemine vurgu yaparak, dernek çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Dernek Başkanı Başak Nakilcioğlu, dernek adına konuşarak “Sizin sanata, kültüre ne kadar önem verdiğinizi takip ediyoruz. Bu noktada şehre çok büyük katkı sundunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz yeni bir derneğiz. Heyecanlı bir ekibe sahibiz. Bu şehirle ilgili hayallerimiz var. Bu hayallerden bir tanesi şehirde duvar resmi sanatının yapılabileceği bir yer istiyoruz. Biz burada tespit edilen yerde yaşayan çocuklarla duvar resmi çalışması yapmak istiyoruz. Böylelikle o çocukların o mahallenin hayatına dokunmuş olacağız. Aynı zamanda Tiyatro Festivali’nin düzenlenmesi noktasında bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda Mermer Heykel Sempozyumu çalışmalarımız var. Bu konularda da desteklerinizi istirham ediyoruz” diye konuştu.

Vali Mustafa Tutulmaz ise bu projelerin destekçisi olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Başak Nakilcioğlu tarafından sulu boya çalışması ile özel hazırlanan, Afyon Kalesi ve konakların yer aldığı tablo Vali Mustafa Tutulmaz’a takdim edildi.