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Sanat Toprak Fabrikası 11 milyon 300 bin liraya satıldı

Pazaryeri ilçesinde 3 yıl önce kapanan faaliyette bulunduğu zaman yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Sanat Toprak Fabrikası 11 milyon 300 bin liraya satıldı.

15 Mart 2019 Cuma 12:30
Sanat Toprak Fabrikası 11 milyon 300 bin liraya satıldı

Pazaryeri ilçesinde 3 yıl önce kapanan faaliyette bulunduğu zaman yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Sanat Toprak Fabrikası 11 milyon 300 bin liraya satıldı.


Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sanat toprak fabrikasının satışının ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.İlçelerinde bu fabrikanın yeniden faaliyete girdiğinde bir çok kişiye iş imkânı sağlanacağını belirten Başkan Yalçın, "Bugün ihalesi yapılan fabrikanın satışı gerçekleştirildi. Burayı başka bir fabrika 11 milyon 300 bin liraya satın aldı. Sanat Toprak Fabrikası’nın açılacağını Pazaryeri halkımıza müjdeliyorum. Pazaryeri ilçemizin en büyük sorunlarından biri iş sahaları ve bugün yaptığımız girişimler sonrası ilçemize bir fabrika daha kazandırdık. Pazaryeri ilçemizin iş istihdamını karşılayacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız tamamen ilçemize iş sahaları kurmak olacak şuan Pazaryeri ilçemizde fabrika kurmak isteyen iş sahası açmak isteyen yatırımcı iş adamları ile görüşmelerimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz sonuçlandığında müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Pazaryeri ilçemizin iş sorununu çözeceğiz. Pazaryeri ilçemizde iş istihdamını karşılayacak fabrika ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:30
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