Sanat tarihçileri araştırma gezisi düzenledi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen araştırma gezisinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan tarihi yerler ve eserler yerinde incelendi.

Derslerde anlatılan eserlerin yerinde görülmesi amacıyla gerçekleştirilen gezinin çok verimli geçtiğini, bu tür araştırma ve inceleme gezilerinin öğrencilerin görsel kazanımları bakımından önemli olduğunu belirten ADÜ Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kemal Şahin, “Öğrencilerimizle birlikte Sivas, Divriği, Kemaliye, Eski Malatya- Elazığ-Harput, Elbistan- Afşin- Kahraman Maraş, Adıyaman, Nemrut, Urfa-Göbekli tepe- Harran, Mardin-Kızıltepe- Midyat, Gaziantep-Zeugma-Halfeti- Hatay’da bulunan tarihi yerleri ve eserleri inceledik” dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, SDÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Şevki Duymaz ve Genel Sekreter Baki Aslantaş’a geziye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerini ileten Dr. Öğretim Üyesi Şahin, 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen bu tür gezilerin kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıdığını,Üniversitemizin ülkemiz genelinde en iyi şekilde temsil edildiğini ifade etti.

Yüksek Lisans Öğrencileri Seçil Göven (Sanat Tarihçi), Kübra Kurt (Sanat Tarihçi), Hüseyin Özkan (Arkeolog) teknik gezinin lisans öğrencileri için önemli olduğunu, sadece teoride kalınmadan yapıların yerinde görülüp fotoğraflandığını söyleyerek gezinin bilimsel yönüne dikkat çekti. Gezinin başından sonuna kadar oluşumunda yer alan E. Berfin Yetiş, Necati Aktaş ve Neşe Şan, “Büyük bir özveriyle yaklaşık on gün boyunca süren gezimiz, bilimsel yönden oldukça verimli geçti. Özellikle arkeolojik yönden Göbeklitepe, Nemrut Tümülüsü, Zeugma ve Arslantepe’yi görmek önem taşıyor. Buralarda yapılan arkeolojik kazılar bilimsel yönden literatüre önemli katkılar sunuyor” şeklinde konuştu.