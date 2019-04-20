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Sanat müziği konseri mest etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde Belediye Türk Sanat Müziği Korosu konseri izleyicilere müzik ziyafeti verdi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:55
Sanat müziği konseri mest etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde Belediye Türk Sanat Müziği Korosu konseri izleyicilere müzik ziyafeti verdi.


Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda, Türk Sanat Musikisinin en seçkin parçalarını şef Salih Kandaş yönetiminde seslendiren Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Oldukça coşkulu geçen konserde seslendirilen birçok parçaya sanatseverler de eşlik ederken, Kaymakam Levent Kılıç ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’da koroya katılıp, 2 eseri koro ile birlikte seslendirdi.


Konser sonunda Şef Salih Kandaş’a çiçek veren Kaymakam Levent Kılıç, Salihli’deki kültür ve sanat etkinliklerini ilgiyle izlediğini ve sanat müziği korosunu da çok beğendiğini söyledi. Kaymakam Kılıç “Bizlere böyle unutulmaz bir gece yaşatan Türk Sanat Müziği Koromuza ve Şef Salih Kandaş’a teşekkür ediyorum” dedi.


Konsere Kaymakam Levent Kılıç ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu’nun yanı sıra sanatseverler ve davetliler büyük ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:55
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