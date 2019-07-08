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Sanat kırsala taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
Sanat kırsala taşınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), toplumun her kesimine ulaşmaya devam ediyor.


Hüdavendigâr Kent Parkı’nda bulunan Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi ve Tuzaklı Mahallesi iş birliğiyle düzenlenen programda köy kadınlarıyla ahşap boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Sanat ve El Becerileri Uygulama Evi personeliyle kırsal kesimde yaşayan kadınların sanatla buluşması sağlandı. Köy meydanı âdetâsanat atölyesine dönüşürken, ahşap boyama tekniğini öğrenen kadınlar, ortaya birbirinden güzel eserler çıkardı.


Çalışma sonunda hazırlanan ürünlerin kendilerine hediye edilmesinden çok mutlu olan köy kadınları, böyle bir projede bulunmaktan keyif aldıklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:54
  1. sanat

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