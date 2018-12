"Sanat Güneşi" doğum gününde Bodrum'da Anıldı

MUĞLA (AA) - "Sanat Güneşi" olarak tanınan merhum Zeki Müren, 87'nci doğum gününde konserle anıldı.

Bodrum Zeki Müren Sanat Derneğince düzenlenen etkinlikte sanatçının doğum günü dolayısıyla konser verildi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki konserde, Zeki Müren'in eserlerinin de aralarında yer aldığı Türk sanat müziği parçaları seslendirildi.

Koro şefi Ahmet Sabancı, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 16 yıldır Zeki Müren'i çeşitli etkinliklerle andıklarını söyledi.

Konserde Zeki Müren'in şarkılarını ve onun şöhret yaptığı şarkıları seslendirdiklerini anlatan Sabancı, "Zeki Müren'in sanatçı kişiliğinin yanı sıra, yardımsever kişiliğinin de peşinden gidiyoruz. Bu anlamda bir okul veya hayır kurumu yararına konserler düzenliyoruz. Zeki Müren'in ismini ve hayırseverliğini unutturmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sabancı, 60 kişiden oluşan koroda farklı meslek dallarından kişiler bulunduğunu aktardı.

Yaklaşık iki saat süren konserde, sürpriz evlilik teklifi de gerçekleşti. Korodaki Abdullah Ceyhan, korist ve ritm sanatçısı Sezen Kurt'a seyircilerin huzurunda evlilik teklif etti.

Teklifine "Evet" yanıtı alan Ceyhan, diz çökerek Kurt'a yüzük taktı. O anlar seyirciler ve koro şefi Ahmet Sabancı tarafından alkışlandı.

Konserden elde edilecek gelirin, Türk Eğitim Vakfı yararına kullanılacağı öğrenildi.