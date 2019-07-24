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Sanat dünyasının acı günü...Müzisyen Gökhan Yılmaz aracıyla uçuruma yuvarlandı

Müzisyen Gökhan Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
Sanat dünyasının acı günü...Müzisyen Gökhan Yılmaz aracıyla uçuruma yuvarlandı

Müzisyen Gökhan Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybetti. Genç sanatçı sosyal medyadaki son mesajında, "Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah’a havale et, bırak intikamını "O" alsın" diye yazdı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti’nde tatilini geçiren ve burada gençlere ders veren müzisyen Gökhan Yılmaz, bu sabah saatlerinde otomobiliyle Assos istikametinden sahil yoluyla Ayvacık’ın Küçükkuyu Beldesine gitmek için yola çıktı. Müzisyen Gökhan Yılmaz’ın kullandığı 17 PJ 567 plakalı otomobil, Arıklı köyü sahilinde yoldan çıkarak 40 metrelik şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili jandarma ve savcılık soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.


Asos’ta müzik dersleri veren ve bir çok ünlü sanatçıyla birlikte çalışan Gökhan Yılmaz’ın sosyal medyadaki son mesajında, "Üzülme, için yandığı halde sabredebiliyorsan ya hani, kabullenmediğin halde yine de susabiliyorsun ya hani. Haketmediğini bildiğin halde yine de imtihandır deyip, sükut edebiliyorsun ya hani. Üzülme Allah hepsini görüyor. Sen içini ferah tut. Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah’a havale et. Bırak intikamını "O" alsın" diye yazdı.


Sevenleri vefat haberi üzerine sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
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