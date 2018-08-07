Sanal sunucuyla devletin gizli verilerini çalmışlar!

FETÖ’nün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nı 2014’ten bu yana ele geçirdiği ortaya çıktı. Aralarında Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı gibi eski istihbaratçıların da bulunduğu 36 sanık hakkında, “darbeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, siyasal ve askeri casusluk” gibi suçlardan dava açıldı. İddianamede, FETÖ’nün, 19 Haziran 2014’te başkanlık bilgisayarlarına kayıt dışı sunucu kurduğu, bu yolla istihbari verileri sistemde iz bırakmasızın dışarı çıkardığı belirtildi. Şüphelilerin, darbe gecesi tüm Türkiye’deki emniyet istihbarat sistemlerine erişimi sağlayan ve haberleşme ağının omurgasını oluşturan Backbone cihazını engellemeye çalıştığı anlaşıldı.

Darbe girişimi gecesi gözaltına alınan bilgisayar mühendisleri Burak Açıkalın ve Haşim Türker’in ifadelerine göre, Y (Bilişim Teknolojileri) Şube Müdürlüğü emrinde görevli FETÖ mensubu mühendislerin güvenlik duvarlarına uğramadan ve log sistemine yakalanmadan istedikleri sunuculara, veri depolama ünitelerine erişebilmeleri için 19 Haziran 2014 tarihinde kayıt dışı sunucu kurdu. Bu durum, Y (Bilişim Teknolojileri) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu anlaşıldı. İddianamede, başkanlığın yazısı ekinde yer alan kayıt dışı sunucuya ilişkin rapora göre; “darbe girişimi kapsamında tutuklanan mühendislerin, devletimizin ve milletimizin güvenliğini tehlikeye atacak istihbari verileri sisteme log düşürmeksizin dışarı çıkarabilmeleri için şüpheli Bülent Günay tarafından şüphe çekmeyecek şekilde kayıt dışı bir sistem oluşturulduğu ve FETÖ’ye bağlı şüpheli mühendislerin bilgileri bu yolla dışarı çıkarttıkları tespiti yapıldığı” ifadeleri yer aldı.

'VERİ HIRSIZLARI'

İddianamede, sanal sunucuya kurulan bir sanal güvenlik duvarının yönlendirici gibi kullanılarak tüm trafiğe izin verilecek şekilde ayarlandığı, başkanlığın kurallarına uymayan bilgisayarların ise hiçbir yere geçişi, izni olmayan bloğa düşmesinin sağlandığı, böylece bu IP’lerin projelere geçişinin engellendiği belirtildi. Bu bölgenin, “güvenilmeyen bölge” olarak adlandırıldığı kaydedilen iddianamede, veri hırsızlarının bilgisayarlarına kurdukları ikinci bir sanal bilgisayara IP adreslerini manuel tanımladıkları, böylece hiçbir güvenlik kuralı uygulanmayan bu sanal bilgisayarlar üzerinden kritik sunuculara sahiplermişcesine eriştiği ve bu IP’lerin sunucularla aynı VLAN’da olması sebebiyle güvenlik duvarına uğramadıkları yönünde tespitte bulunulduğu ifade edildi.

'17/25'İ NİYE YAPTIK O ZAMAN'

İddianamede, örgüt mensuplarının ‘Eagle’ ve ‘Tango’ programları üzerinden deşifre edilen yazışmaları da yer aldı. Bazı üst düzey eski emniyetçi örgüt mensuplarının 15 Temmuz’dan önce darbe girişiminden haberdar olduklarına dair iddianameye yansıyan yazışmaları şöyle:

- 2 bin kişiyi almadan düzelmez bu işler “seçimle falan olmaz” demiş H.E

- Saraya yürüyüp o adamı taşlayıp indirmeden düzelmez

- Aslında bir sabahlık işi var hepsinin

- 3 savcı yazacak iddianameyi, kolluk gücü olarak asker makul şüphe gözaltı yapacak

- Hakimler de 2’nci günü ayarlanıp iş bitecek

- Kurul üyelerini de alacan, medyayı da

- 1 günde toplar geçersin

- 1 haftada her şey değişir

- Gerisi artık ülkeyi ele almış olacaksın

- 17/25 i niye yaptık o zaman

- Hazırlık var şu an

- Toplanacakların listesini oluşturuyorlar

- Tam o tarz mı bilmiyorum belki direkt asker girer

- Yok ya kim çatışacak

- Mısır’daki kadar bile olmaz.

‘ABİLER DARBE BAŞLADI’

İddianamede, şüphelilerin, tüm Türkiye’deki emniyet istihbarat sistemlerine erişimi sağlayan ve haberleşme ağının omurgasını oluşturan Backbone denilen cihazı da engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı. Aynı grupta darbe başlayınca tüm Türkiye’deki Emniyet istihbarat sisteminin kesilmesi için şunlar konuşuldu:

- Akif: Abiler darbe başladı, bizim yıldız bilgi işlemi korumamız lazım, adamların verileri vs silmelerini engellememiz lazım, herkes teyakkuzda olsun risk alıp daireyi korumamız lazım.

- BKR: Abi bizde geçelim mi Hayrettin ile, Levent network bağlantılarını kessin.

- Akif: Orada olun iş düşebilir.

- Hayrettin: İKK’daki makina ayrı yede imiş, kendilerinde oraya ayrı müdahale etmek lazım, network ayrı yedeği üstünde, Levent abi Furkan yanından ayrıldı mı network ya sen ya da Namık kapatacak durumda ol.

- BG: Beklemedeyiz abi, sil dediğiniz anda sileriz.

- BG: Ayarları geri getiremeyecek şekilde silecem yedeğini aldık biz.

- Hayrettin: Zamanlı olsun depoya geç asker kapattı de, patlamalar var şu an dışarda.

- BG: Basıyorum son karar mı? (16 Temmuz 00:58)

- Mahmut: Rabbim muvaffak ve muhafaza etsin, bas bismillah.

(Milliyet)