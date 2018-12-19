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Sanal polis 7/24 görev başında

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 754 şüphelinin tutuklandığı bildirildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:00
Sanal polis 7/24 görev başında

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 7 bin 109 zanlıdan 2 bin 754'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, paylaşımlarıyla toplumda kırılmalara sebebiyet veren, hedef gösteren ve tahkir eden sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik sistematik ve 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine, bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine karşı yapılan her türlü eylemin, ilgili mevzuat kapsamında cezalandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, sanal devriye faaliyetleri yürütülürken çalışmaların sistematik olması amacıyla 12 masa kurulduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme Sistemleri (Phishing, CCV), Bilişim Sistemleri (Hacklemeler, İllegal Web Siteleri, İllegal Oyun ve Programlar), Uyuşturucu/Silah (Uyuşturucuya Özendirici Paylaşımlar, Uyuşturucu Üretimi, Uyuşturucu ve Yasadışı Silah Satışı), DEAŞ (Dini İstismar Eden Terör Örgütleri), FETÖ/PDY, PKK/KCK, YPG, Aşırı Sol Terör Örgütleri (DHKP-C, MLKP, THKP-C vb.), Güvenlik (Devlet Büyüklerine Hakaret, Toplanma Çağrıları, Sahte Profiller, Türk Halkına ve Dini Değerlere Hakaret, Organ Satışı, Tehdit, Algı Yönetimi, İntihara Yönlendirme, Atatürk'e Hakaret, Hayvanlara Şiddet), Eskort/Çocuk İstismarı, Yasadışı Bahis (Kaçak Bahis Siteleri, Sporda Hakaret İçeren Tezahürat, Kültür Varlığı Ticareti), İdari Soruşturma ve Diğer Olaylar (İnternet Üzerinden Organ Satışı) konularında çalışmalarını yürüten masalarımız tarafından, toplam 110 bin civarında sosyal medya hesabına çalışma yapıldı."

Açıklamada, tespit edilen 45 bin kullanıcıdan 7 bin 109'unun gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edilen 5 bin 582 zanlıdan 2 bin 754'ünün tutuklandığı, 2 bin 828'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:00
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı

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