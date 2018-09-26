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Sanal platformlardan 'yalan haber' hamlesi

Avrupa Birliği, Facebook, Twitter ve Google gibi  sanal platformların yalan haberin yayılmasını engellemek için ortak kurallar  belirlediklerini bildirdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 19:02
Sanal platformlardan 'yalan haber' hamlesi

AB Komisyonu Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel,  Facebook, Twitter ve Google'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sanal  platformların Avrupa'da yalan haberlerin yayılmasını engellemeye yönelik ortak  kurallar belirlemekte anlaştıklarını açıkladı.

AB Komisyonu, nisan ayında sanal platformlardan, sosyal medyada  kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeye yönelik yeni tedbirler almalarını talep  etmişti.

Özellikle siyasi reklamlarla sponsorlu içerikleri şeffaflaştırmak ve  sınırlandırmak üzere yeni önlemler alınması gerektiğine dikkati çeken AB  Komisyonu, dijital  platformların hazırlayacakları kurallar etki ortaya koymazsa  konuyla ilgili düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

Geçen aylarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının,  milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel  verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, krize yol  açmıştı.

AB, sanal platformlara yönelik bu adımla mayıs ayında yapılacak Avrupa  Parlamentosu (AP) seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 19:02
  1. yalan haber

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