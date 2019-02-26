0553 313 94 23

Sanal ortamdan Latin harfleriyle Kazakça öğreniyorlar

Kazakistan'da Devlet Dili Geliştirme Vakfı, online üzerinden hem Kazak hem hem de yabancıların Latin harfleriyle Kazakça öğrenmesini sağlıyor- Devlet Dili Geliştirme Vakfı Müdürü Azat Şaueyev: - "(Soyle.kz) sitemiz 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Şu an 115 binden fazla kullanıcımız var. Kazakça öğreniyorlar" - "Hem vatandaşlarımızın yeni alfabeyi hem de yabancıların Kazakçayı öğrenmelerine imkan sağlıyoruz"

26 Şubat 2019 Salı 10:05
Sanal ortamdan Latin harfleriyle Kazakça öğreniyorlar

ASTANA (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'da Devlet Dili Geliştirme Vakfı, devlet kurumlarıyla başlatılan sanal dil öğretim portalıyla hem Kazakistan vatandaşları hem de yabancıların, Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini öğrenmelerine katkı sağlıyor.

Devlet Dili Geliştirme Vakfı tarafından, Birinci Cumhurbaşkanı Vakfı ve Samruk Kazına Refah Fonunun destekleriyle 2015 yılında başlatılan "Soyle.kz Dil Öğretim Portalı Projesi" aracılığıyla binlerce Kazak ve yabancı, uzaktan eğitimle ücretsiz olarak Kazakçayı öğreniyor.

Kazakça, portalda daha önceden Kiril alfabesiyle öğretilirken, ülkenin geçen yıl Latin alfabesine geçmesiyle dersler yeni Kazak alfabesiyle veriliyor.

Kullanıcı sayısının 115 binden fazla olduğu portalda, bütün derslere her gün 24 saat erişim imkanı sunuluyor. Portal gramer, sözlük, sesli ve görüntülü malzemeleri içeriyor.

Vakıf Müdürü Azat Şaueyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli projeler geliştirerek ülkesinin Latin alfabesine geçiş sürecini desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "Soyle.kz sitemiz 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Şu an 115 binden fazla kullanıcımız var. Kazakça öğreniyorlar." dedi.

Kazakistan'ın geçen yıl Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı almasıyla, portala Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini eklediklerini dile getiren Şaueyev, "Hem vatandaşlarımızın yeni alfabeyi öğrenmelerine hem de yabancıların Kazakçayı öğrenmelerine imkan sağlıyoruz." diye konuştu.

Şaueyev, portaldan günde 40 dakika ders çalışanların, 1-2 ayda Kazakça konuşma becerilerini geliştirebileceğini söyledi.

Yeni Kazak alfabesini öğrenmekte zorluk yaşanmadığına işaret eden Şaueyev, İngilizce tercüme sayesinde yeni alfabeyle Kazakça öğrenmenin özellikle yabancılar için kolay olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:05
  1. Kazakça

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı araştırılıyor
    1. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    2. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    3. TCMB'den döviz depo ihalesi
    4. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    5. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    6. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    7. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    8. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    9. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    10. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    11. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    12. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    13. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    14. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    15. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    16. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    17. Kırklareli'nde kar etkisini kaybetti
    18. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    19. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    20. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    21. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    22. Gelenek bozulmadı
    23. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    24. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    25. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    26. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    27. Köprü ve otoyol gelirleri
    28. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    29. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    30. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti