Şanal, GMİS’i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şenol Şanal, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Demirci ile görüştü.

Ziyarete CHP İl Başkanı Hakkı Güney, Merkez İlçe Başkanı Fikret Zaman ile parti yöneticileri ve Belediye Meclis Üyesi adayları katıldı. Ziyarette GMİS Genel Başkanı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreteri Hikmet Gülşen hazır bulundu. CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Şanal, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler CHP’nin kurumsal ilkelerini hayata geçirip, bu şehirde yaşayan her insana dokunmak, onların hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, onların yüzünü güldürmek ve hayır dualarını almak için yola çıktık. Genel Başkanımızın, en düşük ücret 2 bin 200 lira olsun beyanıyla yetinmeyip, Nisan ayı itibariyle en düşük ücreti 2 bin 500 lira olarak tespit ettik. Bunu hemen hayata geçireceğiz. Tabii bunun yanında sosyal haklar, yemek, yol yardımı gibi yan ödemeleri de olacak. İşçilerimiz rahat edecek. Yeterli mi, elbette değil. İyi bir yönetimle, kurum gelirlerini artırarak çalışanlarımızın da gelirlerini artıracak çabalarımız olacak. Aynı zamanda istihdam oluşturan projeleri de hayata geçireceğiz. İşsizi çok olan bu şehirde işsizimize istihdam oluşturmak için de projelerimiz var. Mesela bir asfalt tesisi kurarak hem istihdam oluşturacağız hem de şehrin ihtiyaçlarını doğrudan kendi tesislerimizden karşılayacak, çevre belediyelerin de ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeni bir hizmet oluşturmuş olacağız.

İnsan odaklı, insanı mutlu eden projeler önceliğimiz olacak” dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum” dedi.