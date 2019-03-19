SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - "Sanal dolandırıcılık" cezasız kalmıyor

ANKARA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Türkiye'de internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması üzerine bunu fırsata çevirmeye çalışan ve haksız kazanç elde ettiği saptanan dolandırıcılar, "bilişim suçları" kapsamında yargılanarak cezaya çarptırılıyor.

İnternetten bir ürünün satışını vadederek dolandırıcılık yapılması ve başkasına ait kredi ya da banka kartıyla haksız kazanç elde edilmesi suçlarını işledikleri belirlenenlerin eylemleri cezasız kalmıyor.

Mağdurların şikayetleri üzerine Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddelerde belirtilen hükümlerce yargılananlar, çeşitli sürelerde hapis ve para cezasına çarptırılabiliyor.

- Verilen karar örnekleri

Bir internet sitesine verilen satılık cep telefonu ilanını gören kişi, satıcıyla irtibata geçerek 199 liraya anlaştı.

Satıcının talebi üzerine ürün bedelini banka havalesiyle gönderen mağdur, kendisine telefon yerine kargo şirketi aracılığıyla "parfüm ve müzik çalar" gönderildiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkemede, parfüm ve müzik çaların yanlışlıkla mağdura gönderildiğini ifade eden sanık, karşı tarafın zararını gidermek istediğini belirtti. Buna rağmen yerel mahkeme, dolandırıcılık suçundan sanığı cezalandırdı.

- Kapora aldı, arabayı satmadı

İnternetteki satılık araç ilanına başvuran 2 ayrı müşteki, irtibat numarasından ilan sahibini aradı ve satış konusunda anlaşmaya vardı.

İlan sahibine kapora olarak müştekilerden biri 500, diğeri ise 100 lira posta havalesiyle göndermesine rağmen aracın satış işlemleri gerçekleştirilmedi.

Olayın yargıya intikalinden sonra yapılan incelemeler sonucu, ilan sahibi sanığın, kapora amacıyla yatırılan paraları çektiği ve arkadaşı olan diğer sanıkla paylaştığı belirlendi.

Yargılama sonucunda sanıklar hakkında, müşteki sayısınca "dolandırıcılık" suçundan hüküm verildi.

- "Nitelikli dolandırıcılık"tan ceza

İnternetteki "satılık ikinci el deniz motoru" ilanına başvuran kişi, ürünü 3 bin lira bedelle satın alma konusunda satıcıyla anlaşmaya vardı.

Talep üzerine motorun ücretini ilan sahibinin hesabına gönderen şikayetçi, parayı ödemesine rağmen ürünü alamaması üzerine adli yollara başvurdu.

Yargılama esnasında ilan sahibi sanığın, deniz motorunu şikayetçiye göndermediği ve parayı hesaba yatırıldığı gün bankadan çektiği tespit edildi.

Mevcut deliller doğrultusunda "hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği" belirlenen sanık, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırıldı.

Sanığın dava dosyasını temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 23. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını uygun bularak mahkumiyet kararını onayladı.

- Başkasına ait kartıyla "nitelikli dolandırıcılık"

Ev sahibi Sema adlı kişi, kirasını alamaması üzerine arkadaşıyla kira bedelini tahsil için kiracısına gitti. Sema adlı kişinin evden ayrılmasını fırsat bilen yanındaki zanlı, kiracıdan banka kartını vermesini, parayı yatırınca oradan çekeceklerini belirtti.

Kartını ev sahibinin yanında gelen kişiye veren kiracı, birkaç gün sonra kirasını ödedi ancak kart bir süre daha Sema adlı kişinin arkadaşında kaldı.

Bunu fırsat bilen zanlı, internetten satılık televizyon ilanı verdi ve ürünü almak isteyen bir kişi ile 2 bin 500 lira karşılığında anlaştı. Anlaştığı kişiye de satış bedelini kiracıdan aldığı banka kartının hesabına yatırmasını istedi. Parayı yatıran alıcı, ilan sahibine ulaşamaması üzerine suç duyurusunda bulundu ve adli süreç başladı.

Paranın hesaba geçtiği gün çekildiği tespit edilen sanık, "nitelikli dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak" suçlarından cezalandırıldı.

- Araba jantıyla dolandırıcılık

İnternetten satış yapan bir siteye satılık araba jantı ilanı veren 2 kişi, ürünü almak isteyen mağdurla telefon aracılığıyla anlaştı. Sanıklar, mağdurdan, satış bedelini banka hesabına yatırmasını talep etti. Mağdur, satış bedelini belirtilen hesaba yatırmasına rağmen ürünlerini alamadı.

Mağdurun şikayeti üzerine haklarında dava açılan sanıklardan birinin hesaba yatırılan parayı çektiği, diğeriyle paylaştığı ancak ürünün alıcıya verilmediği tespit edildi.

Yargılama sonucunda sanıklar, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırıldı. Sanıkların davayı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak sanıklar hakkındaki hükmü onayladı.