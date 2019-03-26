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SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - Her 14 saniyede 1 siber saldırı

MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin:- "İş dünyasında 2015-2017 ortalamasına göre her 40 saniyede 1 firma, fidye amaçlı virüs saldırısına maruz kaldı. Bu yıl da her 14 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı siber saldırıya maruz kalacağı tahmin ediliyor"- "Siber suçlar nedeniyle şirketler ve hane halklarının yıllık ekonomik değer kaybının geçen yıl itibarıyla 3,5 trilyon dolara ulaştığı düşünülüyor"

26 Mart 2019 Salı 11:04
SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - Her 14 saniyede 1 siber saldırı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, iş dünyasında 2015-2017 ortalamasına göre her 40 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı virüs saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Bu yıl da her 14 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı siber saldırıya maruz kalacağı tahmin ediliyor." dedi.

Alkin, AA muhabirine, uluslararası raporlar ışığında siber suçlar ve bu alandaki güvenlik uygulamalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Dünyada şirketler ve hane halkının siber suçlardan gördüğü zararın 2015 yılı itibarıyla 3 trilyon dolar olarak hesaplandığı aktaran Alkin, "Siber suçlar nedeniyle şirketler ve hane halklarının yıllık ekonomik değer kaybının geçen yıl itibarıyla 3,5 trilyon dolara ulaştığı düşünülüyor." diye konuştu.

Siber suçlar nedeniyle 2020 itibarıyla yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir kayıp yaşanma riskinin bulunduğuna dikkati çeken Alkin, illegal örgütlerin siber suçlardan elde ettiği karın daha yüksek olduğunu, bu örgütlerin düşük maliyetler nedeniyle siber alana yöneldiklerini söyledi.

Alkin, bu konuya daha fazla önem verilmesi ve kaynak ayrılması gerektiğini ifade etti.

Siber fidye yazılımlarına da değinen Alkin, "ABD'de sadece geçen sene yanlış bir linke tıklamaları nedeniyle kendilerini siber fidye tuzağında bulanların sayısı oldukça fazla. Buradan kurtulmaları için siber suç örgütünün insanlardan istediği paranın büyüklüğü 1 milyar dolara, dünya genelinde de 5 milyar dolara ulaştı." bilgisini paylaştı.

- Siber tehdidin boyutu büyük

Kerem Alkin, "İş dünyasında 2015-2017 ortalamasına göre her 40 saniyede 1 firma, fidye amaçlı virüs saldırısına maruz kaldı. Bu yıl da her 14 saniyede 1 firmanın fidye amaçlı siber saldırıya maruz kalacağı tahmin ediliyor." dedi.

Alkin, internetten yararlanacak akıllı cihazların sayısının 2020'de 200 milyara ulaşmasının beklendiğini aktararak, "2020'de şirketler ve hane halkının günlük hayatını idame ettirebilmek için 300 milyar şifre kullanması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Sadece bilgi güvenliği için yılda 100 milyar dolar siber güvenlik harcaması gerçekleştirildiğini belirten Alkin, 6 trilyon dolarlık ekonomik değer kaybına sebep olabilecek siber saldırılara karşı yapılacak harcamaların 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:04
  1. Kerem Alkin
  2. MOBİLSİAD
  3. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ
  4. siber saldırı

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