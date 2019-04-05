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Sanal borsa şampiyonlarından Rektör Aldemir’e ziyaret

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, İş Yatırım AŞ Trade Master Sanal Borsa Yarışması şampiyonu Cevahir Başdalan ve ODTÜ Invest It Up Sanal Borsa Yarışması şampiyonu Kerem Önal, Rektörz Prof.

05 Nisan 2019 Cuma 12:41
Sanal borsa şampiyonlarından Rektör Aldemir’e ziyaret

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, İş Yatırım AŞ Trade Master Sanal Borsa Yarışması şampiyonu Cevahir Başdalan ve ODTÜ Invest It Up Sanal Borsa Yarışması şampiyonu Kerem Önal, Rektörz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i ziyaret etti.


Ziyarete Nazilli İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Arş. Gör. Kemal Özdemir, Borsa ve Finans Topluluğu Başkanı Orçun Ergöknar, sanal borsa şampiyonları Cevahir Başdalan ve Kerem Önal katıldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli İİBF öğrencileri Cevahir Başdalan ve Kerem Önal’ı elde ettikleri şampiyonluktan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Aldemir, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bir taşra Üniversitesi görünümünden hızla uzaklaştığı bu günlerde Nazilli İİBF öğrencilerimizin ülkemizin en büyük üniversiteleriyle rekabet ederek elde ettikleri bu başarıdan dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.


Türkiye’de finansal okur-yazarlık seviyesinin yükseltilebilmesi için Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi üniversitelerin ve sermaye piyasasının en büyük aracı kurumu olan İş Yatırım AŞ’nin düzenlediği yarışmalarda, Nazilli İİBF öğrencileri büyük başarı elde etti.


Son üç yılda belirtilen kurumlar tarafından düzenlenen toplam yedi yarışmanın tamamında şampiyon olarak büyük ödülü almayı başaran öğrencilerimizin yarıştığı sanal borsa yarışmasından üçü Boğaziçi Üniversitesi, ikisi ODTÜ ve diğer ikisi İş Yatırım AŞ tarafından gerçekleştirildi.


İş Yatırım AŞ tarafından düzenlenen sanal borsa yarışmasında ilk beşe dört öğrencimiz girmeyi başarırken, ODTÜ sanal borsa yarışmasında da yaklaşık 2 bin üniversite öğrencisi arasından ilk dört içinde üç öğrencimiz yer aldı. ADÜ Nazilli İİBF öğrencileri sadece bu yarışmalarda şampiyon olmakla kalmayıp aynı zamanda çok iyi istatistikler de elde etti.


Konu ile ilgili açıklama yapan Nazilli İİBF Muhasebe ve Finansman ABD Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli “ADÜ Nazilli İİBF’de ve Aydın İktisat Fakültesinde verdiğimiz finans ve borsa eğitimleri meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’de üniversiteler arasında düzenlenen tüm borsa yarışmalarında bu alanda eğitim alan öğrencilerimiz ezici istatistiklerle şampiyon oluyor ve derece giriyor. Öğrencilerimiz, üst üste aldıkları bu başarılarla kırılması neredeyse imkansız bir rekora doğru koşuyor” diye konuştu.


Kaderli, ayrıca önümüzdeki dönemlerde büyük finans kuruluşları ile çeşitli protokoller ve projeler yaparak finans alanında öğrencilerine staj ve iş imkanı sağlayacaklarının müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:41
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