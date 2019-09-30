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Prof. Çapcıoğlu'ndan 'sosyal medya' uyarısı: Sanal alem ve 'teflon insan' modeli tehlikesi

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, sosyal medya kullanımına ilişkin değerlendirmesinde şu benzetmeyi yaptı: "Sosyal medyanın etkisi altında kalan kişiler teflon insan modeline dönüşüyor."

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:36

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Sosyal medya insanların hayatında geniş bir imkan oluşturuyor ama bir taraftan da bazı riskleri beraberinde getiriyor." diyen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, "Esasında insanlar sosyal medya ile tanışana kadar gerçek insan ilişkileri ile yaşıyordu. Sosyal medya ile birlikte bu gerçekliğin yanında kurgusal ya da sanal olan başka bir ilişki tarzı ile tanıştık. Bu yeni ilişki tarzında duygularımızı tüketemiyoruz. Sadece bilgilerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Oysa ki insanın sosyal anlamda doyuma ulaşabilmesi için bilginin yanında duygusal bir ilişki de yaşama ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

'Sosyal medyada gerçek mutluluk ya da üzüntü yaşanamaz'

Prof. Çapcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanal ortam olan sosyal medyada zamanın ve mekanın esnekleştiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradaki ilişkiler bizi yeterince gerçek zamana bağlamıyor ve gerçek bir mutluluk yaşamamıza engel oluyor. Böyle olunca bizim özlem duyduğumuz nitelikli insan tipi yerini teflon insan diye tanımladığımız bir başka insana bırakıyor. Teflon esasında yanmaz ve yapışmaz niteliğe sahip bir malzeme. Bu malzemeyle yapılan ürün çok kullanışlı olmakla birlikte insana transfer edildiğinde gerçek anlamda duygusal ilişkiyi kuramayan ve çoğu zaman kendisine yöneltilen beğenilerle yetinen insanları tanımlıyor."

'Herkes medya okur yazarı olmalı'

"Teflon insan tipi ne acıyı ne de mutluluğu gerçek anlamda yaşamıyor. Fakat bir takım beğenilerle ve farklı emojilerle kendi duygu ve tepkilerini ifade etmeye çalışıyor. Özellikle doğduğu anda teknoloji ile tanışan nesiller açısından baktığımızda risk daha da yükseliyor. Tabii ki karamsar olmak için gerekçe üretmeye gerek yok. İyimser olmak için de yeteri kadar imkan olduğunu görüyorum. Bu noktada çözüm olarak önerimiz dijital medya okur yazarlığının bütün yaş grupları için yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi. Bu sadece gençlerin sorunu değil en temelde yetişkinlerin bir sorunu."

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:36
  1. medya okur yazarlığı
  2. sosyal medya
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  4. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu
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