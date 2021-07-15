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15 Temmuz “Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum"! 02:16'da ortaya çıktı
15 Temmuz

“Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum"! 02:16'da ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin baş kahramalarından biri olan Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 09:53:00 -
“Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum"! 02:16'da ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, kendisine yol üstünde kurulan pusudan kurtulduktan sonra Özel Kuvvetler Karargahı’nı aradı. Darbeci Terzi’nin komutanlığı ele geçirmek için geldiğini öğrenen Korgeneral, bunun üzerine Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir’i arayarak, “Sana, vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu, karargâha girmeden öldür! Bunun sonunda şahadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et.” dedi. Aldığı emir üzerine “Baş üstüne komutanım, hakkım helal olsun. Siz de helal edin” diyen Halisdemir, darbeci Terzi’yi karargaha girmeden vurarak öldürdü. Kendisi de çapraz ateşte kalarak şehit düştü.

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