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Kayserispor-Galatasaray maçı taraftarı hakeme böyle tepki gösterdi: Sana kırmızı çok yakışıyor

Galatasaray ve Kayserispor arasında uzun süre unutulmayacak bir maç yaşandı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmanın taraftarları, "Sana kırmızı çok yakışıyor" ifadeleriyle hakem Öğretmenoğlu'na tepki gösterdiler.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:43
Kayserispor-Galatasaray maçı taraftarı hakeme böyle tepki gösterdi: Sana kırmızı çok yakışıyor

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr  Süper Lig 2019-2020 Sezonu üçüncü haftasının açılışında Kasımpaşa evinde Ankaragücü’nü ağırladı. Üçüncü haftanın diğer açılış karşılaşması Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanırken, uzun süre unutulmayacak bir maç yaşandı. Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmanın taraftarları, "Sana kırmızı çok yakışıyor" ifadeleriyle hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterdiler.

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında tam 112 dakika oynanan karşılaşmada 5 gol atılırken, hakem Mustafa Öğretmenoğlu maç içerisinde 11 kez sarı kartına 5 kere ise kırmızı kartına başvurdu.

“Sana kırmızı çok yakışıyor” tepkisi

Kayserispor-Galatasaray maçında iki taraf adına da tartışmalı kararlara imza atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu, sahadan polis korumasında ayrılabilirken, maç içerisinde 12 kez sarı kartına ve 4’ü ikinci sarı karttan olmak üzere 5 kez kırmızı kartına başvuran hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na taraftarlarca “Sana kırmızı çok yakışıyor” yakıştırması yapıldı.

5 kırmızı kart

Hakem Öğretmenoğlu 65.dakikada sarı kartı olan Kayserisporlu Abdennour ceza sahası içinde topa elle müdahele edince ikinci sarı kartına başvurdu ve oyuncu kırmızı kart ile oyundan atıldı. 73. dakikada ise ev sahibi takımın 10 numarası Pedro Henrique ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Oyunun ilerleyen dakikalarında 89.dakikada Emre Mor ve uzatma dakikalarında Umut Bulut oyundan atıldı. Galatasaray teknik ekibinden Ümit Davala ise kırmızı kart gören 5. isim oldu.

Galatasaray üç puanla tanıştı

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ligin ilk 2 haftasında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken, üçüncü haftada ilk galibiyetini elde etti.  Ligin ilk haftasında Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, geçen hafta ise Konyaspor ile evinde 1-1 ile berabere kalarak lige tutuk bir başlangıç yapmıştı. Kayseri deplasmanında elde edilen 3 puan ile Galatasaray puanunu 4’e yükseltti.

Kayserispor sahadan eliboş ayrıldı

Süper Lig’de şu an 1 puana sahip olan Kayserispor, 110 dakikanın üzerinde oynanan zorlu karşılaşmadan son dakikada Adem Büyük’ün golü ile sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ligin üçüncü haftasında Kayserispor ikinci mağlubiyetini alırken, henüz galibiyet yüzü göremedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:43
  1. Konya
  2. Denizli
  3. Ankara
  4. Mustafa Öğretmenoğlu
  5. Kayserispor
  6. Galatasaray
  7. kırmızı kart

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