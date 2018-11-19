THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sana hitaben

Gazetemiz okurlarından Nurten Selma Çevikoğlu, "Sana hitaben" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58
Sana hitaben

Nurten Selma Çevikoğlu

En yüce hamdler Cenâb-ı Hakk’a, en güzel salâtu selamlar Sana olsun Ey Allah Teâlâ’nın Aziz Peygamberi.

Bir güneş gibi hem içimize hem dünyâmıza doğdun ve iyi ki doğdun Sevgili resul. Tıpkı bir yağmur gibi yağdın kuruyan topraklara yeniden can verdin. Kuruyan dudaklara rahmet feri oldun. Yolunu, yönünü kaybetmişlere bir pusula oldun şaşmaz istikâmeti bildirdin. Efendim Sen öyle bir gelişle geldin ki, Seninle durulduk, Seninle dirildik âdeta Seninle yeniden hayat bulduk.

Getirdiğin ölçü ve prensipler dengelerini yitirmiş olanları yeni bir hayâta uyandırdı. Çâresizlere umut oldun, muzdariplere, muhtaçlara, dertlilere kurtarıcı oldun. Bir İmam oldun Efendim, kâinat arkanda saf tuttu. Bir hitap ettin Efendim, âlemi cihâna söz nasıl söylenirmiş gösterdin. Seni görenin nutku tutuldu, sesine, sözüne sîretine, hâline hayran kaldı. Bir komutan oldun devrin en babayiğitleri karşında çil yavruları gibi dağıldı. İyi ki doğdun, iyi ki geldin de bizi şereflendirdin Yâ Rasûlallah. İyi ki doğdun Ey Habîbi Kibriya. Şeref verdin. İyi ki geldin dünyâmıza. İyi ki bize Peygambersin. Ne mutlu bize! Allâhumme Salli alâ Seyyidina Muhammed.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58
  1. Nurten Selma Çevikoğlu
  2. Cenâb-ı Hakk
  3. Allah Teâlâ
  4. Allah Teâlâ’nın Aziz Peygamberi
  5. Sevgili resul
  6. Habîbi Kibriya
  7. Yâ Rasûlallah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Prens kendini kaybetti ve Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdi'
    1. 'Prens kendini kaybetti ve Kaşıkçı'nın..
    2. İşte CHP belediyeciliği! Sokakta..
    3. Vladimir Putin İstanbul'da
    4. Doyumsuz yapıp çocuğun hayal gücünü..
    5. Husiler çağrı yaptı! 'Suudi..
    6. 230 milyar dolarlık kara parada..
    7. AK Parti'de temayül yoklaması..
    8. Antibiyotikleri leblebi gibi tüketmeyin!
    9. Flaş iddia! Selahattin Demirtaş..
    10. Çocuklarda kabızlığın sebebi...
    11. AK Parti İstanbul Ankara İzmir..
    12. İHH'dan 1,3 milyon Arakanlı’ya insani..
    13. Göz göre göre düşünemiyorsanız eyvah!
    14. Suudi Arabistan'a giden..
    15. IKBY'den PKK açıklaması: Kabul edilemez
    16. Umut verici gelişme... Uluslararası..
    17. Sana hitaben
    18. ‘Canım kurban olsun senin yoluna’
    19. Arı olmasın 4 yıl sonra açlıktan..
    20. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı hamlesi! 18..
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Suriye'de binlerce savaşçı hazır! Başkan Erdoğan'dan işaret bekliyorlar
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor