Sana hitaben

Nurten Selma Çevikoğlu

En yüce hamdler Cenâb-ı Hakk’a, en güzel salâtu selamlar Sana olsun Ey Allah Teâlâ’nın Aziz Peygamberi.

Bir güneş gibi hem içimize hem dünyâmıza doğdun ve iyi ki doğdun Sevgili resul. Tıpkı bir yağmur gibi yağdın kuruyan topraklara yeniden can verdin. Kuruyan dudaklara rahmet feri oldun. Yolunu, yönünü kaybetmişlere bir pusula oldun şaşmaz istikâmeti bildirdin. Efendim Sen öyle bir gelişle geldin ki, Seninle durulduk, Seninle dirildik âdeta Seninle yeniden hayat bulduk.

Getirdiğin ölçü ve prensipler dengelerini yitirmiş olanları yeni bir hayâta uyandırdı. Çâresizlere umut oldun, muzdariplere, muhtaçlara, dertlilere kurtarıcı oldun. Bir İmam oldun Efendim, kâinat arkanda saf tuttu. Bir hitap ettin Efendim, âlemi cihâna söz nasıl söylenirmiş gösterdin. Seni görenin nutku tutuldu, sesine, sözüne sîretine, hâline hayran kaldı. Bir komutan oldun devrin en babayiğitleri karşında çil yavruları gibi dağıldı. İyi ki doğdun, iyi ki geldin de bizi şereflendirdin Yâ Rasûlallah. İyi ki doğdun Ey Habîbi Kibriya. Şeref verdin. İyi ki geldin dünyâmıza. İyi ki bize Peygambersin. Ne mutlu bize! Allâhumme Salli alâ Seyyidina Muhammed.