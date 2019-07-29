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SAMULAŞ’TAN teleferiklere ağır bakım

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, işletmecisi olduğu Batı Park’taki teleferikleri, halatlar, taşıyıcı makaralar, gondollar ve tüm elektro-mekanik sistemine kadar ağır bakıma aldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
SAMULAŞ’TAN teleferiklere ağır bakım

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, işletmecisi olduğu Batı Park’taki teleferikleri, halatlar, taşıyıcı makaralar, gondollar ve tüm elektro-mekanik sistemine kadar ağır bakıma aldı. Faaliyetleri tamamen durdurulmayan teleferik, saat 13.00 ile 23.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.


Samsun’un İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi’nde Kral Mezarları ve Amisos Tepesi ile Batı Park’ı birbirine bağlayan teleferik tesisleri, işletmecisi olan Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ ekipleri tarafından bakımdan geçiriliyor. Sabah 06.00’da başlatılan bakım onarım çalışmaları saat 13.00’e kadar devam ediyor. Teleferik, bu saatten 23.00’a kadar ise Samsunlulara yeniden hizmet vermeye devam ediyor.



“Önce insan güvenliği”


Konuyla ilgili SAMULAŞ’tan yapılan açıklamada, “Önceliğini insan ve sistem güvenliğine veren şirketimiz tarafından işletilen Baruthane mevkisinde yer alan teleferik işletmemiz, baştan aşağıya bakıma alınmıştır. Son günlerde teleferiğe artan ilgi de göz önüne alınarak işletmenin faaliyetlerini tamamen durdurmadan başlattığımız ağır bakım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu sayede güvenli ve konforlu yolculuğun kalitesini daha da artırıyoruz” denildi.



“Şikayetler dikkate alındı”


Bakım çalışmaları kapsamında halatları taşıyıcı makaraların, gondolların, taşıyıcı sistemin ve tüm elektro-mekanik sistem ile ekipmanlarının tek tek kontrol edildiği, yağlandığı ve aşınma ölçümlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bakım kapsamında taşıyıcı halatlar ile tüm kabinler temizlendi. Ayrıca 6 adet gondol tamamen temizlenirken camları da yenileniyor. Kısacası teleferik sistemindeki olası tüm riskler ortadan kaldırıldı, güvenlik tamamen sağlandı. Yaptığımız bu çalışmalar ile zaman zaman vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin son bulacağına inanıyoruz. SAMULAŞ tüm hizmetlerinde Samsunluların güvenliğini en önemli önceliği olarak görmeye devam edecek” ifadeleri kullanıldı.



SAMULAŞ’tan vatandaşlara davet


Açıklamada ayrıca, “Teleferik işletmemiz, 500 metrelik hat boyunca 6 gondol ile haftanın her gününde, 10.00 ile 23.00 saatleri arasında Samsunlulara hizmet vermektedir. Aynı anda 18 kişinin inip çıkabildiği teleferiklerimiz Batı Park ve Amazon Adası’nı, Amisos Tepesi ve Restoranı, Kral Mezarları ve Baruthane Tümülüsleri’ne bağlamaktadır. Bu yönüyle teleferiklerimiz, Samsun turizmine ve tarihine büyük katkı sağlamaktadır. Samsunluları, Baruthane bölgesindeki tarihi ve turistik güzellikleri keşfetmeleri için teleferiklerimizi kullanmaya davet ediyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
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