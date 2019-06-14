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SAMULAŞ’ta ’temizlik’ seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, otobüs ve tramvayların yanı sıra istasyonların bakım ve temizliğine de ayrı bir önem gösteriyor.

14 Haziran 2019 Cuma 16:16
SAMULAŞ’ta ’temizlik’ seferberliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, otobüs ve tramvayların yanı sıra istasyonların bakım ve temizliğine de ayrı bir önem gösteriyor. Bu konuda önce eğitim programına tabi tutulan personel, daha sonra istasyon temizliği yapıyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak 29 hafif raylı sistem aracı ve 111 otobüs ile Samsunlulara ’kent içi ulaşım hizmeti’ sunan SAMULAŞ, vatandaşların gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilmeleri için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. SAMULAŞ, özellikle ’halk sağlığı’na verdiği önemin göstergesi olarak otobüs ve tramvayların bakımlarının yanı sıra istasyonların da temizliğini yapıyor.



Gençlik Parkı İstasyonu’nda uygulama


SAMULAŞ temizlik personeline ilk olarak kurum eğitmeni tarafından ’Görev ve Sorumluluk ile Saha Bilgilendirme Eğitimi’ verildi. Eğitimin sona ermesinin ardından personel sahaya çıktı ve Gençlik Parkı’nda bulunan istasyona geçerek burasının temizliğini yaptı. İstasyonun tüm camlarının yanı sıra direklerini de temizleyen personel, her 2 yönde bulunan korkulukları da su ile yıkadı.



Otobüsler, tramvaylar, istasyonlar


Samsunluların gönül rahatlığı ve kendilerini tamamen güvende hissedecek şekilde ulaşım yapabilmeleri için mevcut imkanların azami oranda kullanıldığını belirten SAMULAŞ yetkilileri, "Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı tramvaylarımız ve otobüslerimizin temizliğine üst düzeyde önem gösteriyoruz. Sabah saat 06.15’te başlayan toplu taşıma hizmetlerimizi her gün temizlendikten sonra hazır hale gelen otobüslerimiz ve tramvaylarımız ile veriyoruz. Bunun yanı sıra yine halkımızın sıklıkla kullandığı istasyonlarımızın da bakım, onarım ve temizliğini aksatmıyoruz" dediler.



Yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde


SAMULAŞ yetkilileri, yapılan temizliklerde yolcuları rahatsız etmeyecek temizlik ürünlerini tercih ettiklerini de belirterek, "Ayrıca görevli personelimizi sürekli eğitime tabi tutarak her zaman hazır halde olmalarını sağlıyoruz. Kurum olarak halk sağlığına ve personel eğitimlerine çok önem veriyoruz" açıklamasında bulundular.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:16
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