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SAMULAŞ ’YKS’ye hazır

Samsun’da cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek YKS öncesi Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, adayların sorunsuz ve güvenli şekilde toplu taşımadan yararlanması için tüm tedbirleri aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:04
SAMULAŞ ’YKS’ye hazır

Samsun’da cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek YKS öncesi Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, adayların sorunsuz ve güvenli şekilde toplu taşımadan yararlanması için tüm tedbirleri aldı. Sınav günleri kampüs içerisindeki otobüs ring sefer sayısı artırıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ, 15 ve 16 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) adı altında yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek adayların sorunsuz ve güvenli şekilde toplu taşım araçlarından yararlanmaları için tedbirler aldı.



Başkan Demir’den ’moral’ uyarısı


Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun’da da binlerce öğrenciyi YGS heyecanı sardı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cumartesi ve pazar günü yapılacak sınavlara yönelik Samsunlulara toplu taşıma hizmeti veren SAMULAŞ’ın aldığı önlemlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamasına, sınavlarda ter dökecek adaylara başarı dileyerek başlayan Mustafa Demir, "Sınava girecek öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Bu durum onlara sınav başarısını getirecektir" dedi.



Kampüs içinde sefer sayısı artırılıyor


SAMULAŞ tarafından yapılan çalışmalarda sınava yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını, tedbirlerin alındığını söyleyen Demir,"Cumartesi ve pazar günü sınava giriş ve çıkış saatlerinde hafif raylı sistem araçları hafta içi sefer programını uygulayacak. Otobüs seferlerinde ise, üniversite istasyonu ile kampüs içi arasında aktarma hizmeti veren R11 ring hattının sefer sayıları artırılacak. Böylece oluşabilecek yolcu yoğunluğunun önüne geçilerek adayların güvenli ve sorunsuz şekilde sınav merkezlerine ulaşmaları sağlanacak.Diğer ring ve ekspres hatlarda ise ilgili güne ait sefer programı uygulanacak" diye konuştu.



“Toplu taşıma araçlarını tercih edin”


Başkan Mustafa Demir, sınavlarda yaşanan ulaşım aksaklıklarında sınava girecek adayların mağdur olmamaları için toplu taşım araçlarını tercih etmelerini de isteyerek, "Özel araçla sınav yerine gidecek olanlar ise özellikle sınava katılımının yüksek olacağı bölgelerde araçlarını trafiğin aksamasına sebebiyet vermeyecek şekilde park etsinler" uyarısını yaptı.



Adaylara ’ücretsiz ulaşım’ imkanı


Başkan Demir açıklamalarının son bölümünde ise, "Hafta sonu 2 gün boyunca yapılacak YKS’ye girecek tüm öğrencilerimiz, sınav merkezlerine ’gidiş’ ve ’dönüş’lerinde sınav giriş belgesi’ni göstererek SAMULAŞ’a ait tramvay ve otobüslerden ücretsiz yararlanabilecektir" hatırlatmasında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:04
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