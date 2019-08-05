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SAMULAŞ personeli empati eğitiminden geçirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:39
SAMULAŞ personeli empati eğitiminden geçirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ), oluşturduğu akademi bünyesinde SAMULAŞ personeli, eğitici eğitimi kapsamında empati eğitiminden geçirildi.


SAMULAŞ, ’ulaşımın her alanında hizmette kalite’ ilkesi doğrultusunda başlattığı ‘SAMULAŞ Akademi’ eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Eğitici eğitimleri kapsamında düzenlenen empati eğitiminde SAMULAŞ personeline, engelli vatandaşların ulaşım araçlarına inip binerken yaşadıkları sıkıntılar uygulamalı şekilde gösterildi.


SAMULAŞ Genel Merkezi Akademi Salonu’nda ilk olarak, uzman eğitimci tarafından empati ve iletişimin önemi anlatılarak özellikle engelli vatandaşlara yönelik pozitif davranışlara değinilen eğitimler, daha sonra sahada devam etti. Eğitime tabi tutulan 16 SAMULAŞ personeli, kurum hizmet binası içerisinden başlayıp tramvaylarda ve otobüslerde engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları ve bunlara karşı yapılması gerekenleri uygulamalı olarak görmüş oldu.



“Bu tarz eğitimler sayesinde çalışanların normal ve iş hayatlarında çok daha başarılı oldukları bilinmektedir”


SAMULAŞ Akademi kapsamında personele yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, empati eğitimi sayesinde personelin, karşısındaki kişinin hislerini ve düşüncelerini anlayarak daha hızlı ve etkili çözümler geliştirmelerini amaçladıklarını söyledi. Bu tarz eğitimler sayesinde çalışanların normal ve iş hayatlarında çok daha başarılı olduklarının bilindiğini kaydeden Tamgacı, “SAMULAŞ çalışanları da böylece, şirketimizin hedeflerine ulaşmasında çok daha verimli olacaklardır. Doğru iletişimin ilk şartının karşındaki ile empati kurmak, yani kendimizi onun yerine koymak olduğundan hareketle çalışanlarımızın özellikle engelli vatandaşlara yönelik pozitif yaklaşımları son derece önemli” dedi.



"Engelli kardeşlerimizi şimdi çok daha iyi anlıyoruz”


SAMULAŞ çalışanları ise, eğitici eğitimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Engelli vatandaşlarımızın ulaşım araçlarında bu kadar sıkıntı yaşadıklarını doğrusu fark etmemiştik. Bizler de tüm otobüs şoförlerimizin bu yönde bilinçlenmesi ve eğitilmesi için çalışacağız. Engelli kardeşlerimizi şimdi çok daha iyi anlıyoruz. SAMULAŞ olarak onlara bugüne kadar olduğumuzdan çok daha fazla yardımcı olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:39
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