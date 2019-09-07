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Samuel Eto'o kimdir? Samuel Eto'o futbolu neden bıraktı?

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla sevenlerine veda etti.Bir dönem Türkiye'de forma giyen, dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o kimdir? Eto'o kariyerini neden sonlandırdı?

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:14
Samuel Eto'o kimdir? Samuel Eto'o futbolu neden bıraktı?

‪Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla sevenlerine veda etti. Bir dönem Türkiye'de forma giyen, dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o kimdir? Eto'o kariyerini neden sonlandırdı? 

Samuel Eto'o 1981 yılında 10 Mart günü, Douala, Kamerun'da doğdu. 1992 yılında başladığı futbol hayatına, 1996'da Real Madrid'in alt yapısına geçerek büyük bir atak gerçekleştirdi ve bir sene sonra sözleşme imzaladı.

Aynı zamanda bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'da da forma giymiştir. Son olarak Qatar Sports Club forması giyen 38 yaşındaki, 3 çocuk babası, Eto'o, 23 yıldır sürdürdüğü ve kupalarla taçlandırdığı, profesyonel futbolculuk kariyerini resmi olarak sonlandırdığını açıkladı.

Ünlü futbolcu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafını, "Son. Yeni bir mücadeleye doğru..." yazarak paylaştı ve sevenlerine teşekkür etti.

Samuel Eto'o sosyal medya - Futbolu neden bıraktı

Kişisel Başarıları

  • Afrika Uluslar Kupası Gol Kralı: 2006, 2008
  • Afrika'da yılın futbolcusu: 2003, 2004, 2005, 2010
  • FIFPro Dünya Karması : 2004-05, 2005-06
  • UEFA Şampiyonlar Ligi en iyi santraforu: 2006
  • UEFA Yılın Takımı: 2005, 2006
  • La Liga Gol Kralı: 2006
  • Dünya Karması Santrafor: 2004-2005, 2005-2006
  • RCD Mallorca ile Yerel ligde en çok gol:54 Gol
  • Afrika Uluslar Kupası Tüm zamanların gol kralı: 16 Gol
  • Kamerun'un en golcü futbolcusu
  • FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu: 3.'lük: 2005
  • Pichichi Ödülü: 2006
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Altın Top 2010
  • Afrika'da Yılın Genç Oyuncusu: 2000
  • Yılın ESM Takımı: 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2010-11
  • RCD Mallorca Tüm Zamanların En Golcüsü
  • Kamerun Tüm Zamanların En Golcüsü
  • 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Maçın Adamı
  • 2015 Golden Foot ödülü
  • Antalyaspor tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu REKOR (38 gol)
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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:14
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