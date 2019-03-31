Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı İbrahim Sadık Edis kazandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sadık Edis kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Edis 30 bin 550, CHP adayı Onur Bayburtlu 6 bin 213, BBP adayı Fatih Ay 1005 oy aldı. - Edis'in öz geçmişi İbrahim Sadık Edis, 1962 yılında Vezirköprü'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Vezirköprü'de tamamladı. 1984 yılında Ankara'da askerlik görevini yaptı. Vezirköprü'de beyaz eşya satıcılığı yaparken Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılında AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanlığına aday oldu. 2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Edis, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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