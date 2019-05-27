Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.

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