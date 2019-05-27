Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 20:35
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