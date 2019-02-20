Samsun’un hemşehri profili

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2018 sonuçlarından, nüfus bakımından Samsun’un en büyük beş ilçesinde "ikamet edenlerin nüfusa kayıtlı oldukları ilk beş il” ile aynı ilçelerin "nüfusuna kayıtlı olanların ikamet için en çok tercih ettikleri illeri(beş il)” açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Samsun’un en büyük ilçesi olan İlkadım’da ikamet edenlerin yüzde 75,2 si (236 bin 359 kişi) Samsun nüfusuna kayıtlı iken; yüzde 4,93’ü (15 bin 500) kişi Trabzon, yüzde 4,59’u (14 bin 423 kişi) Ordu, yüzde 1,67 ’si (5 bin 246 kişi) Rize ve yüzde 1,65’si (5 bin 179 kişi) ise Giresun nüfusuna kayıtlı.

Canik ilçesinde ikamet edenlerden 76 bin 371’i Samsun nüfusuna kayıtlı iken, 6 bin 905’i Ordu, 4 bin 118’i Trabzon, 969’u Giresun, 829’u Rize nüfusuna kayıtlı.

Atakum ilçesinde ikamet edenlerden 106 bin 446’sı Samsun nüfusuna kayıtlı iken, 11 bin 543’ü Trabzon, 11 bin 228’i Ordu, 6 bin 400’ü Amasya, 5 bin 553’ü ise Tokat nüfusuna kayıtlı.

Çarşamba ilçesinden ikamet edenlerden 127 bin 650’si Samsun, 4 bin 37’si Ordu, bin 5’i Trabzon, 542’si Giresun, 538’i ise Tokat nüfusuna kayıtlı.

Bafra ilçesinde ikamet edenlerden 128 bin 692’si Samsun, 2 bin 807’si Trabzon, bin 379’u Ordu, bin 173’ü Sinop, 738’i ise Rize nüfusuna kayıtlı.

Samsun’un en büyük beş ilçesinin nüfusuna kayıtlı olanlar, Samsun’dan sonra en fazla İstanbul’da ikamet etmekte. Nüfus kütüğüne en fazla kişinin kayıtlı olduğu Bafra ilçesinin nüfusuna kayıtlı olanların (256 bin 412 kişi) ise ikamet için Samsun (128 bin 673 kişi) ve İstanbul’dan (64 bin 901 kişi) sonra en çok tercih ettikleri iller sırasıyla Bursa, Tekirdağ ve Ankara oldu.